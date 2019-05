31 may 2019

La vida de Julio Iglesias podría cambiar de forma abrupta en las próximas semanas después de que haya tenido lugar el juicio por la demanda de paternidad interpuesta por Javier Santos, quien lleva desde la adolescencia luchando para que se reconozca legalmente su filiación. En la vista, celebrada a puerta cerrada por consenso de ambas partes, se ratificaron las pruebas presentadas por Fernando Osuna, abogado del demandante, que demostrarían la "vinculación genética incontestable" entre Iglesias y Santos.

Al cierre de esta edición, Osuna se mantenía convencido de que la Justicia fallaría a su favor al considerar válidas e irrefutables las conclusiones arrojadas en el informe que cotejó el ADN de Javier con el de Julio Iglesias Jr.: "estoy muy tranquilo porque es suficiente para demostrar la paternidad que se reclama". Sin embargo, en este sentido, la defensa del cantante cuestiona de forma enérgica la validez de la misma al alegar que se realizó al margen de la ley, tras apropiarse indebidamente de restos biológicos: "es una prueba que nosotros cuestionamos, tanto la forma en la que se obtuvo la prueba como el análisis en sí mismo", declaraba recientemente Fernando Falomir, letrado que defiende los intereses de Julio Iglesias.

Un giro inesperado

En declaraciones a esta publicación, el abogado de Javier Santos esta convencido de que, a pesar de la celebración del juicio, Julio Iglesias pretenderá torpedear el procedimiento alegando, contra todo pronóstico, que tendría intención de someterse a las pruebas biológicas: "aunque oficialmente no se me ha transmitido, sí es parte de la estrategia que la defensa de Julio quiere llevar a cabo pero que no es más que un intento, 'in extremis', de alargar y demorar el procedimiento. No creo que sea una intención real, puesto que ya ha tenido suficiente tiempo para hacerse las pruebas y siempre ha dicho que no. En caso de que lo eleven en la causa, me voy a oponer frontalmente", afirma Osuna para 'Corazón'.

Lo único cierto, hasta el momento, es que la defensa de Julio Iglesias ha pretendido durante los últimos meses demostrar la inviabilidad del caso. Para ello, tal y como ha publicado esta revista, se ha acreditado que la causa que ahora les enfrenta fue juzgada en otras ocasiones y que, por lo tanto, no ha lugar una nueva revisión.

Adjudicación por rebeldía

A pesar de que el juez del juzgado 13 de Valencia puede considerar que la rebeldía de Iglesias es suficiente para adjudicarle la paternidad, lo cierto es que el artista parece vivir ajeno a la polémica. Desde el (re) inicio de la batalla judicial en 2016, ha dado orden expresa a su entorno más cercano de no interpelarle sobre este asunto. A este respecto, su mujer, Miranda R, declaraba en exclusiva a esta publicación que era un tema del que prefería no pronunciarse: "es un asunto que lleva Julio directamente con sus abogados, me mantengo al margen".

Por contra, María Edite Santos, la madre de Javier, sí ha querido explicar, de manera detallada, el sufrimiento que le ha ocasionado esta lucha por los derechos de su hijo y ha denunciado, sin miedo ni eufemismos, la dureza con la que se le trató cuando a finales de los 90 decidió hacer público su relación sentimental con Julio Iglesias: "lo pasé tan mal que me intenté suicidar, nadie creía en mí hasta que ahora la prueba de ADN ha demostrado, al menos biológicamente, que yo no he mentido nunca. Espero que la Justicia le haga pagar todo", dice nerviosa a esta revista.

Pedirán a Julio Iglesias indemnizaciones por valor de un millón de euros

Futuras indemnizaciones

En caso de que la sentencia sea favorable a Javier, significará el final de una larga y amarga batalla por ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. Sin embargo, también será el inicio de otros procedimientos que, tal y como ha podido saber 'Corazón', se iniciarán para que el cantante asuma las indemnizaciones y reclamaciones por la educación, manutención y crianza de Javier. Una reclamación de cantidades que, según las primeras estimaciones, podría superar el millón de euros.

