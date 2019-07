12 jul 2019

No ha habido sorpresa. El juez del juzgado número 13 de Valencia ha determinado que Julio Iglesias es el padre biológico de Javier Santos. Las pruebas presentadas por el joven valenciano, representado legalmente por el letrado Fernando Osuna, han sido suficientes para determinar el parentesco entre demandante y demandado. Tal y como consta en el fallo publicado esta semana, la justicia reconoce la paternidad y, por consiguiente, anula la del padre adoptivo actual, convirtiendo a Javier en el noveno hijo legal de Julio Iglesias "con todos los pronunciamientos inherentes a ello".

En declaraciones concedidas a esta revista, María Edite Santos, madre de Javier, asegura estar muy feliz ante la decisión judicial: "solo puedo decir que la justicia ha hecho su trabajo y que, por fin, se ha demostrado la verdad. Estoy feliz y muy tranquila", dice con la voz entrecortada al tiempo que agradece el apoyo recibido. No es de extrañar, pues su vida ha estado marcada por la desgracia. Repudiada por su propia madre al saber de su embarazo, durante la década de los noventa -cuando decidió hacer pública su realidad- nadie creyó en ella y cuestionaron, hasta el límite, su testimonio.

No veas la alegría que se ha llevado mi madre, es lo importante"

Las difamaciones y la evidente presión mediática hicieron que la portuguesa intentara quitarse la vida. No quería continuar siendo la eterna señalada por un poder fatuo que ahora ya no es: "eso es lo que más me dolió, ver a mi madre sufrir como lo ha hecho durante todo este tiempo. Sentir que su vida ya no valía nada y que ella pensaba que su tiempo había terminado", me decía Javier Santos en una conversación.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

Más noticias sobre Javier Santos...

- Julio Iglesias, padre de nuevo a sus 75 años

- ¿Qué pasa con el juicio de paternidad contra Julio Iglesias?

- Javier Santos, más cerca de ser un Iglesias