1 sep 2020

¿Quién dijo crisis? Pues los medios de comunicación y los rumores de red social. Pero no. De hecho, Enrique Ponce ya salió a desmentirlo, por varias vías, la pasada semana. El torero, incluso, llegó a advertir que emprendería medida legales contra los iniciadores de esa información de una bronca en la playa entre él y Ana Soria. Un aviso a navegantes de que, en lo sucesivo, no se va a cortar a la hora de poner en manos de sus abogados todo lo que se diga sobre ellos y su relación y que no sea cierto.

Quizás también, para que cesen las noticias en las que se juega a averiguar cómo sera ese divorcio de Paloma Cuevas, los términos en los que deberá darse el punto y final administrativo a una historia de amor que hacíamos perfecta y que ha durado casi cuarto de siglo. Vamos, que su paciencia ha tocado el límite y va a ser mucho más contundente en sus acciones en lo sucesivo.

Mi relación con Ana empezó cuando Paloma y yo ya estábamos separados"

Ayer por la tarde, el diestro hacía llegar un comunicado a través de la colaboradora de 'Sálvame' Chelo García Cortés. "Por la presente y ante los muchos comentarios inciertos e imprecisas sobre mi relación con Ana, quiero emitir este comunicado. Tal y como la periodista Toñi Moreno aclaró en su último tuit yo nunca le hablé de que nuestra relación empezara hace cinco meses. Mi relación con Ana empezó cuando Paloma y yo ya estábamos separados", comienza Ponce esas líneas en las que nombra a uno de los rostros de Telecinco.

"Pido que nos dejen vivir nuestra relación con paz y tranquilidad", se leía en esas líneas dentro del segundo comunicado seguido, en dos días consecutivos, que lanza Ponce. Y que encontraba la respuesta de una Toñi muy molesta, que explicaba que ella se había ceñido a contar lo que decía el comunicado emitido el domingo.

Estoy leyendo en algunos titulares que Enrique Ponce me ha dicho que su relación terminó con Paloma Cuevas hace cinco meses. Nunca he dicho que fuera Enrique. El se ha ceñido al comunicado pic.twitter.com/rJ2l2iMswX — Toñi Moreno (@tmorenomorales) August 30, 2020

Pero, por si todo esto no fuera suficiente, Ana Soria ha salido a respaldar a su pareja. Al menos, eso es lo que se deduce de su mensaje críptico, al lado de uno de esos posados en blanco y negro con los que tanto le gusta adornar su Instagram. "Find what you would die for and then live for it", se puede leer, cuya traducción al castellano sería: "Encuentra por lo que morirías y luego vive por ello".

Una reivindicación alta y claro de los dos para poder hallar algo de tranquilidad desde la que poder no solo construir unos cimientos sólidos de su relación, sino, a la vez, estar en disposición de disfrutar de un amor que han puesto de manifiesto, de manera sobrada, que es sólido y va más allá del capricho.