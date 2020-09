5 sep 2020

Casi un mes después de que saltaran todas las alarmas sobre la salud de Julio Iglesias al filtrarse unas fotos en las que podíamos verle con un impactante deterioro físico y bastante dificultad para andar, el propio cantante ha querido aclarar cuál ha sido el problema que le ha llevado a estar así a sus 76 años.





Algunos periodistas hablaban de la posibilidad de una depresión en la que habría caído por no asumir el paso del tiempo. Iglesias por su parte ha admitido que lleva varios meses con dificultad para caminar, pero todo es debido a un pequeño accidente que sufrió en su propio domicilio.

"Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa", ha comenzado explicando junto a un vídeo de un concierto muy emotivo y la siguiente reflexión.

"En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña “grande” historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. ¡Gracias, gracias, gracias!", ha sentenciado el artista.

En las imágenes, Julio Iglesias canta a una mujer mucho más joven que él dedicándole unas bonitas palabras: "Cuando se pasa de una generación de gente y se canta a otra generación más, significa que voy a morirme cantando. Voy a morir por gente como tú, por gente que no había nacido cuando yo cantaba ya".

¿Es esto una despedida de lo más discreta y formal por parte del eterno galán? ¡Esperamos que te recuperes pronto, Julio!