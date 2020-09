17 sep 2020

Las divas pueden nacer o hacerse, pero, una vez alcanzado el estatus, no lo pierden. ¿Queréis un ejemplo incontestable? Jennifer Lopez. La cantante es una de las grandes estrellas de la música mundial, una de las mujeres con las curvas más sexys del universo y sabe posar en bikini como pocas en las redes sociales.

Y lo ha vuelto a hacer. A sus 51 años, y con el fin del verano (desgraciadamente) a la vuelta de la esquina, la artista se ha puesto uno de todos esos bikinis que tiene en su armario, se ha colocado delante de una cámara y ha pedido que le hagan una foto para alegrar el día a sus 131 millones de 'followers' en Instagram y a otros tantos curiosos que hayan ido a parar a su tablón.

"Sentirse dorada. Aferrándose a los últimos momentos del verano...". Eso es lo que se puede leer junto a la instantánea en la que mira al infinito, como la 'influencer' profesional que es. Sí, se pone filosófica, porque la belleza de la estampa que está mostrando, lo pide a gritos. Y ella, se lo da.

No vamos a negar que la tonalidad de la foto indica que ha echado mano de algún filtro, pero tampoco ponemos en duda que no ha tirado de Photoshop. No lo necesita. Ella es de las que se machaca a ejercicio durante todo el año para cuando llegan estos momentos especiales de exhibirse en la red.