Creíamos que lo habíamos visto todo, pero está claro que Jennifer Lopez tiene trucos escondidos en la manga que aún nos pueden sorprender, y para bien. Nuestra gurú y 'role model' en todo lo que tiene que ver con mantenerse joven no solo es experta en tratamientos beauty para evitar arrugas, peinados que dan marcha atrás en el reloj y maquillajes que quitan años. También calcula milimétricamente los estilos de moda para que no le echen lustros encima, de ahí que la veamos tan a menudo con leggings, joggers, sudaderas y prendas deportivas ajustadas. Sí, entrena muchísimo, pero es que además estas prendas le permiten lucir su cuerpo de veinteañera.

A Jennifer López no se le escapa una, y no iba a dejar escapar la tendencia de los vestidos con un toque infantil, adornados con los típicos fruncidos del nido de abeja y volantitos. Hace bien en no aplicarles la regla de estilo de la edad, pues ha encontrado otro look que quita años automáticamente. Si hasta ahora no te habáis atrevido con ellos, ya tienes la prueba de que estos vestidos no tienen edad. De hecho, aún puedes conseguir algunos tan bonitos como el de Jennifer Lopez en el low cost.

No lleva nido de abeja, pero este vestido azul de H&M con sus volantes tiene el mismo efecto rejuvenecedor. pinit

En H&M encuentras nuestro favorito: un vestido midi con suave caída y falda con vuelo. Lleva escote cuadrado, manga circular con elástico revestido sobre los hombros, elástico en la parte posterior de la pretina y sección 'cut-out' en la espalda con lazada ancha. El busto va forrado en gasa suave de algodón y cuesta 59,99 euros..





Vestido rústico de tirantes, con el cuerpo de nido de abeja, de Zara. pinit

Zara tiene un vestido con el cuerpo adornado con los fruncidos de nido de abeja con un aire rústico maravilloso. Se trata de un diseño midi de escote recto y tirantes elásticos, de un color verde pastel precioso. Lleva unas aberturas en la espalda, adornada con tiras. y el bajo acabado en un deshilachado (39,95 euros).

Vestido vaporoso en algodón amarillo de H&M. pinit

Otro vestido encantadoramente infantil de H&M: confeccionado en algodón vaporoso, con el cuerpo fruncido con nido de abeja y tirantes anchos. La falda lleva unos fruncidos escalonados para lograr un volumen extra (39,99 euros).

Un estampado maravilloso para este vestido de aire infantil de Zara. pinit

Nuestra última propuesta sigue el patrón infantil que vamos buscando, con los tirantes con gran lazada y el nido de abeja en el cuerpo del vestido, pero apuesta por un estampado sofisticado. Se trata de un diseño de Zara confeccionado en un tejido con mezcla de lino (39,95 euros).