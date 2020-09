18 sep 2020

Es excesiva, pero sin pasarse. Feminista, pero de nuevo cuño. Católica, pero crítica con la posición vaticana respecto al aborto, los anticonceptivos y los derechos lgtbi+. Laura Pausini no está seduciendo a los concursantes de 'La Voz', pero está robando todos los focos gracias a su personalidad y su sentido del humor. Lleva casi 30 años en la industria discográfica y muchos más en la música: desde los ocho años (tiene 46) acompañaba a su padre el piano bar donde tocaba y a los 14 debutó con su propio show. Acompañada por su padre, trabajó muchísimo para lograr un contrato discográfico, pero su golpe de suerte sucedió en 1993: ganó el festival de San Remo con "La soledad". Tenía 18 años. "El viernes ninguna persona en Italia me conocía y el sábado, todo el mundo sabía mi canción", ha confesado.

Timada por la industria

Durante toda su carrera y aún hoy, Laura Pausini ha tenido a su padre siempre al lado (en la foto, en la reciente celebración de sus bodas de oro, junto a su hermana). Eso no evito que en su primer triunfo en San Remo, la industria discográfica les timara. "En aquella época había muy pocas mujeres cantantes que firmaran contratos importantes", ha relatado. "Tras el festival de San Remo, otro concursante y yo firmamos contratos discográficos con la misma compañía. En su caso, era de cinco discos con un porcentaje del 12%; en el mío, para un disco y con un 6%. Y fue así porque era hombre. Al principio yo no sabía de estas cosas, para mí ya era una bendición haber ganado y poder escribir mis canciones. Pero los años pasan y te das cuenta de que no puedes vivir como en un cuento de hadas, que hay que abrir los ojos, ver lo que hay alrededor y saber cómo funcionan las cosas".

Laura Pausini junto a su primer gran amor, su manager ALfredo Cerruti.

Infidelidad y psicólogo

Poco después, Laura conoció al productor Alfredo Cerruti, que se convirtió inmediatamente en su mánager y su novio. Estuvieron diez años juntos, en una relación de fuerte dependencia por parte de Pausini. "Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", contó la cantante, cuando quiso relatar cómo se enteró de que le era infiel. Tuvo que acudir al psicólogo para superar la ruptura, pues se encontró perdida y, como ella misma confesó, no sabía hacer nada por sí sola. "Pensaba que mi vida había acabado. Desde ese momento he perdido un poco de mi dulzura", reconoció. "Nunca doy segundas oportunidades a ninguno. Cuando rompo una relación, debo alejarme de esa persona y su entorno para protegerme".

Problemas de autoestima

Laura Pausini ha contado en varias entrevistas que, con el tiempo, entendió que al principio de su carrera había personas en su entorno empeñadas en minar su autoestima: decían que el éxito se lo debía a ellos. "Cuando tienes 18 años, empiezas a dudar de todo lo que tú eres. Imagínate cuando vives juzgada todos los días por millones de personas. Mi autoestima estaba muy baja. Tuve que trabajar en ello con una psicóloga que me ayudó mucho. Y se notó el cambio. Empecé a conocerme más y me alejé de las personas que me hacían daño. Entonces, vi qué posibilidades tenía de hacer las cosas por mí misma. Escribí, grabé y produje sola un disco, que fue el único de mi carrera que ganó un Grammy americano. Desde ahí, empecé a creer un poco más en mí y a gozar de mi trabajo y mi vida".

Objetivo: ser madre

Tras su traumática ruptura con Cerruti, Laura Pausini comenzó a salir con su nuevo mánager, el productor Gabriele Parisi. Estuvieron juntos entre 2002 y 2005. Fue en ese año cuando conoció al músico Paolo Carta, su nuevo guitarrista para los directos. Por entonces estaba casado con Rebeca Galli y ya era padre de tres hijos. Paolo se separó de su mujer para iniciar una relación con Laura, pero no se divorció hasta 2012. Junto a él, Pausini ha podido por fin alcanzar su mayor sueño: formar una familia y ser madre. Su hija Paola fue muy buscada. La cantante no conseguía quedarse embarazada, su mayor objetivo vital, por encima de su carrera musical. Ya estaba a punto de dar el paso de la adopción cuando, finalmente, lo logró. "Desde que nació mi hija me siento realmente realizada aunque también tengo el temor de que le pueda afectar mi fama" ha confesado."Espero que no sea cantante porque en mi tierra la van a masacrar, ya que siempre habrá la comparación con su madre".

La foto que más detesta

Hoy por fin sabemos cuál es la foto que más detesta Laura Pausini de todas las que le han hecho a lo largo de su carrera y, por desgracia, ha salido en una portada de disco: es el retrato en blanco y negro, con melena rizada a fuerza de rulos, que este meme adjudica con tino a foto de perfil de Linkedin. "¡Parecía una señora de 80 años!", ha reconocido la cantante en 'La Voz'.

Cumplir los 40

"Cuando eres mujer y sobrepasas los 40, muchas personas y situaciones de tu alrededor te hacen notar que las cosas cambian, y no siempre es fácil sentirse con ánimo, energía y positivismo", ha reconocido en alguna entrevista. "En mi caso, intento ser la que maneja todo el carro del trabajo, aunque a veces no me sienta capaz de llegar a la meta. Por suerte, al final siempre llego". Un tanto a su favor en el tema de cumplir años: la genética. "Si vieras a mis padres (que tienen 75 y 72) pensarías que han pasado por un cirujano. ¡No tienen ni arrugas en la frente!, Poseen una piel bellísima. Yo odio el sol, otra ventaja. A veces, maquilladores con los que trabajo por primera vez me preguntan qué uso para tener esta piel. Pues una crema hidratante normal. También te diré: alguien que ha nacido con un trasero tan grande como el mío tiene que tener otras cualidades. Pues yo tengo una piel muy chula".

Así sacó del armario a Toñi Moreno

Fue en directo, en una entrevista en el programa de Telecinco "Viva la vida" y en 2018. Toñi Moreno entrevistaba a Laura Pausini, cuando esta le hizo un comentario que no dejaba lugar a dudas sobre su orientación sexual. "No sabía que ella no había salido del armario, y como es algo que vivo con tanta normalidad, cuando empezó a soltarle cumplidos a mi novio le dije: 'Si eso a ti no te interesa. ¿A ti te gustan las mujeres, no? Entonces vi cómo le cambió la cara. En la publicidad pregunté qué le pasaba. Me sentí muy mal. Le estuve escribiendo durante una semana para disculparme. Seguimos en contacto y estoy encantada de que tenga una hija, después de desearlo tanto tiempo, la veo muy feliz".

Ser una cantante con el culo gordo

Su mayor complejo: durante años, tampoco se puso faldas porque no le gustaban sus piernas regordetas. Ahora parece que ha hecho un poco las paces con su trasero, pero ha vivido muy acomplejada por un rasgo corporal que hoy es considerado una bendición. A ella, sin embargo, no le gusta nada la moda de los culos grandes a lo Kardashian. "Nada de nada", ha reconocido. "Cuando me reencarne, quiero pasar al menos diez días en un cuerpo con un culo pequeño, pasa saber que se siente al sentarse en él Vale, con el mío parece que me siento sobre un cojín, pero quiero saber cómo es lo de comprar un pantalón de talla de niño".

Sobre el escenario sin bragas

En un concierto de Perú, Laura Pausini salió a cantar un bis en bata y, según se publicó en todo el mundo, una ráfaga de aire la abrió y dejó ver sus partes más íntimas, desnudas. En ese momento, la cantante se tomó el percance con humor: "Pues si han visto, han visto. Yo lo tengo como todas". Pero, ¿realmente salió sin bragas al escenario? Parece que no. Pausini lo explicó así: "Debajo llevaba un body negro que no me quito en todo el concierto y unas medias de color carne. Es imposible que estuviera desnuda porque yo no voy así nunca", añadió. Y a renglón seguido, aconsejó: "Vayas donde vayas, ponte bragas".