24 sep 2020

Tenemos 'baby boom' en Instagram. Hace menos de 24 horas, era éste el canal que usaban Paula Echevarría y Miguel Torres para anunciar que esperaban su primer bebé juntos y, ahora, ha sido también a través de esta red social por la que nos hemos enterado de que Gigi Hadid y Zayn ya son papás de una niña. Pero no es el único paralelismo entre ambos anuncios: las dos parejas han recurrido a fotos en blanco y negro que han publicado de forma sincronizada (para que ni los fans de uno ni de otro se enteraran antes o después).

Pero vayamos a Gigi y Zayn. Según han informado al unísino a sus casi 100 millones de seguidores (la modelo tiene 57.8 millones de followers, y el cantante, 36 millones), su bebé es una niña que nació "sana y preciosa" el pasado fin de semana y que "ya ha cambiado nuestro mundo", según reconocía la top. Con fotos en detalle de la pequeña manita de la bebé sujetando la suya, el ex One Direction ha asegurado "me resulta imposible intentar poner en palabras cómo me siento ahora mismo. El amor que siento por este pequeño ser humano va más allá de mi entendimiento. Estoy encantado de conocerla, orgulloso de decir que es mía y agradecido por la vida que tendremos juntos".

Sabemos que los amigos famosos de Paula Echevarría y Miguel Torres y los de Gigi Hadid y Zayn Malik no pueden compararse, pero estos últimos también han visto como sus post en Instagram anunciando la feliz noticia se llenaban de buenos deseos por parte de las celebrities. "¡Bienvenida, pequeña! Muy feliz por vosotros, chicos", celebraba Hailey Baldwin, mientras Emily Ratajkowski añadía un "¡Enhorabuena, Gigi y Zayn!". Además, Kourtney Kardashian, Nina Dovreb o Jeremy Scott llenaban sus comentarios de corazones y demás emoticonos amorosos.





VER 29 FOTOS Famosas que serán madres (o acaban de serlo) este 2020

Reconocemos que las tiernas foto de la bebé nos han hecho soltar corazones por los ojos, pero nos han dejado con ganas de más, así que esperamos que pronto Gigi Hadid y Zayn nos presenten a su hija con un posado familiar en el que podamos verle la carita y comprobar a quién se parece más. ¡Enhorabuena!