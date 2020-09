28 sep 2020

Mariah Carey ha decidido poner freno a las duras acusaciones de su hermana, Allison, que llegó a denunciar a su propia madre el pasado verano por haber, presuntamente, obligado a prostituirse. Ahora, la cantante le da la vuelta a la situación y cuenta que fue la propia Allison quien quiso venderla a ella a un proxeneta. La artista abre su corazón y relata los capítulos más escabrosos de su vida en 'The Meaning of Mariah Carey', un libro autobiográfico el que ha hablado con sinceridad con Oprah Winfrey en la televisión estadaounidense.

Portada de ese libro en el que la cantante relata los episodios más complicados de su vida. pinit

Carey sostiene que, cuando tenía 12 años, fue "drogada" por Allison con un combinado de tranquilizantes y drogas, que llegó a ofrecerle cocaína y que, una vez tomado el control de esta, intentó venderla a un proxeneta. Efectivamente, la 'película' cambia de manera radical y una de las divas más grandes con las que cuenta la actualidad en la música queda dibujada como una víctima.

No solo por parte de Allison, porque también tiene palabras muy gruesas contras su hermano, Morgan. Le describe como "un tipo muy violento" que convirtió su vida en un auténtico calvario, tanto por las palizas que le propinaba como por el clima de tensión que ese carácter provocaba en una casa, como ella misma explica, muy desestructurada.

Carey estaba dispuesta a sincerarse, en una especie de ejercicio de catársis, con Oprah. Así que tampoco se dejó en el tintero lo mal que lo pasó durante su matrimonio con el directivo de Sony Music Tommy Mottola. Este llegó a provocarle el sentimiento de que "no era digna de existir". No solo eso, sino que se veía a ella misma como una suerte de "cajero automático con una peluca puesta".

¿Por qué ahora? ¿Por qué no se ha atrevido a sacar todos estos capítulos negros a la luz? Porque no estaba preparada, como sí lo ha estado ahora: "Me ha llevado toda una vida tener el coraje y la claridad para escribir mis memorias. Quiero contar la historia de mis momentos: los altibajos, los triunfos, los traumas, las debacles y los sueños que contribuyeron forjar a la persona que soy hoy".