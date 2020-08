26 ago 2020

Las melenas rizadas, incluso los pixies rizados, son el nuevo lujo en lo que al pelo se refiere: el objeto de deseo absoluto de las que tenemos el pelo más liso que una tabla y la textura a recuperar para las que llevan años alisándose sus ondas. Mariah Carey es una de las famosas afortunadas: aunque suele llevar el pelo planchadísimo o con esas ondas que requieren mil horas de plancha, puede permitirse el lujo de recuperar sus propios rizos naturales cuando quiera. Eso sí: sería genial si no tratara de convencernos de que uno de sus producidísimos e imposibles looks de pelo ha sido posible por obra y gracia de las condiciones climatológicas. Prácticamente un milagro.

El look es este y, obviamente, ahí podemos ver unos ensortijados rizos obra de la perfecta técnica de un peluquero diez con el rizador y hasta me atrevería a decir que unas buenas extensiones. Sin embargo, nuestra fantasiosa Mariah Carey lo publicó en Instagram con el siguiente comentario: "Buena humedad para un fin de semana con rizos". Realmente no queda claro si la diva quiere hacernos creer que esos son los rizos naturales que le salen cuando hay mucha humedad o sencillamente hace un comentario sobre las condiciones atmosféricas. Sea como fuere, en Instagram no se han creído nada de nada.

Si ha sido un malentendido y Mariah Carey no queria achacar al milagroso tiempo su melena no lo sabremos jamás, pero al menos a los pocos días la cantante subió una foto que sí retrata cómo es su melena real sin el alisado. Nos parece genial que Carey se atreva con este 'outing' de su verdadero pelo. Así nos queda claro que no trataba de tomarnos el pelo (ni por tontas) con su post anterior. Fue, simplemente, un malentendido.