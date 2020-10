2 oct 2020

Esta misma semana, en un momento especialmente caótico y gritón de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez cortó el guirigay con el siguiente comentario: "Esto cada vez se parece más al Congreso. Que hable María Patiño, que por estatura sería una Soraya Sáez de Santamaría". El diagnóstico es más que correcto: si descontamos el contenido de los mensajes, las formas y maneras que vemos en los políticos y en los comunicadores de los magazines de la tele se parecen terriblemente. Los vasos son comunicantes: la política se espectaculariza y los programas de televisión, hasta los más frívolos, se politizan. Los políticos buscan tanto las cámaras, que terminan dominando el lenguaje de la tele como si fueran presentadores. Estos no temen ya 'meterse en política': es un tema tan polarizado que aumenta la audiencia.

No estamos ante un fenómeno puramente español, aunque es cierto que a nivel internacional el trasvase ha sido más espectacular al contrario: famosos de la tele que se han convertido en mandatarios. Por ejemplo, el millonario presentador de 'realities' y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; o el humorista y presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Es la 'celebritización' de la política, que aquí nos ha dejado un reciente nombramiento sorpresa: el de Sandra Fernández, directora de programas como 'Salsa Rosa' o 'La Sexta Noche', como directora de comunicación de Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De momento, en España es el Congreso el que se ha convertido en una nueva cantera de personajes para la televisión. El último fichaje es el de la diputada de Vox Mireia Borrás, concursante en el 'reality' de supervivencia 'La Isla'.

Estamos ante un movimiento arriesgadísimo que podría salirle muy bien o muy mal a Mireia Borrás, 33 años, economista y mujer valiente y aguerrida. La hoy portavoz de Vox en las comisiones de Transición Ecológica y Ciencia e Innovación en el Congreso grabó este 'reality' en 2018, tras dejar su trabajo como consultora financiera en Londres y antes de entrar en política. De su papel en el concurso depende que pueda aumentar su popularidad y su peso en el partido o perder credibilidad. Según Pedro García Aguado, presentador del programa, Mireia fue la más floja en supervivencia de todo el grupo, pero se la juzgará más por su carácter y sus discusiones con las 13 mujeres que concursan junto a ella que por su fortaleza o debilidad.

Hasta la fecha, ningún político de relevancia en España se había atrevido a pasar de los platós de televisión a los 'reality shows' y concursos. El caso de Mireia Borrás es excepcional, pues grabó 'La Isla' antes de conseguir su escaño de diputada. Sin embargo, otras ex políticas muy conocidas sí han hecho o están haciendo la misma y delicada transición, caso de Celia Villalobos. La ex ministra de Sanidad y Consumo siempre ha dado mucho juego catódico, incluso a su pesar: recordemos aquellas imágenes en las que la vimos jugando a 'Candy Crush' en el Congreso. Su discurso políticamente incorrecto y sin filtros encontró acomodo primero en el programa con el que Màxim Huerta, ex ministro de cultura, volvió a la televisión. Fue una de sus colaboradoras comentaristas. Al caerse de la parrilla, ha pasado a competir en otra liga: la de 'Masterchef Celebrity'.

El éxito de Celia Villalobos y Mireia Borrás en 'Masterchef Celebrity' y 'La Isla' puede servir de acicate a Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras su polémica dimisión, su rehabilitación pública ha venido de la mano de la cadena más complicada de nuestra parrilla, Mediaset. Y aunque ahora ejerce de comentaristas en los programas con contenido político y social 'Todo es mentira' y 'Ya es mediodía', los rumores sobre su participación en alguno de los programas estrella de Telecinco, especialmente 'Supervivientes', no terminan de apagarse. Ella podría ser la primera ex diputada que caiga en la tentación de sumarse al plantel de estrellas de 'realities' de la polémica cadena. Está claro que la audiencia adoraría el morbo de contemplar a una política en las lides de la supervivencia.

Por lo general, el desembarco de políticos en televisión suele darse en magazines que integran el comentario político, como una especie de colaboradores de parte. Ahora mismo tenemos a Marcos de Quinto, ex diputado por Ciudadanos, en 'Todo es mentira', el espacio de Cuatro. Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid por Más Madrid, ha fichado por 'Planta baixa', un programa de TV3. José Bono, expresidente de Castilla La-Mancha y exministro del PSOE, que ha fichado por el matinal de Telecinco 'Ya es mediodía' y el nuevo formato de Televisión Española, ‘'La hora de la 1'. Aquí aparecen además Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, Leire Pajín, (exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y, de nuevo, Celia Villalobos. ¿Sobredosis de políticos? Sí. Pero si como personajes no le gustaran a la audiencia, no les ficharían.