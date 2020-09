26 sep 2020 sara corral

María Patiño se ha convertido en una de las colaboradoras favoritas de 'Sálvame', y es que la periodista, además de ser respetada durante años por su trabajo, protagoniza diariamente grandes momentos televisivos, entre ellos peleas con los compañeros. Sin embargo, esta semana se ha convertido en tendencia por otro motivo muy diferente, y es que hay quienes aseguran que la periodista tiene un clon en 'La isla de las tentaciones'.

El pasado miércoles dio comienzo uno de los programas más esperados de la temporada, 'La isla de las tentaciones 2'. Sin embargo, más allá de la importancia de las relaciones entre los concursantes, los espectadores incendiaron las redes con incalculables 'memes' en los que hablaban sobre el gran parecido entre Dorothy, una concursante, y María Patiño.

Hoy, la presentadora ha querido contestar en su programa 'Socialite' , y lo ha hecho de esta divertida manera. "Si, yo también he estado en 'La isla de las tentanciones', no quería decir nada pero así es", decía de manera irónica.

Entre risas, María decía: "Yo no sé, pero la verdad que mi chico si dice que le recuerda a mí". A lo que añadía: "Lo único que no me gusta es que dicen que es yo pero con 25 años menos, y eso tiene cierta maldad".