5 oct 2020

Leticia Sala estudió derecho, trabajó para la ONU, ha viajado por todo el mundo y es una influencer con decenas de miles de seguidores en Instagram. Pero se ha hecho un nombre a través de sus palabras: las que pone, en forma de poemas, en sus redes sociales y en sus libros (tiene dos: Scrolling after sex y In real life, que se publica el 6 de octubre) y las que ha usado para colaborar en las letras de dos de los temas de nuestra cantante más internacional,Rosalía: Aute Cuture y Bagdad.

Si eres una de sus 72.000 seguidores en Instagram, ya estarás familiarizada con sus brevísimos poemas que mezclan lo cotidiano con lo existencial, y también con sus colaboraciones con firmas de moda (Mango, Gucci, Paloma Wool, Nike, Uterqüe, Mango, Ashoka, Nice Things...). Puede incluso que hayas leído su primer libro, Scrolling after sex (Terranova), una recopilación de poemas, relatos y reflexiones sobre las honduras de ser mujer en estos tiempos. Sala trabajaba como abogada para la ONU en Nueva York, pero la vena literaria fue enganchándole más y más hasta que acabó por convertirse en su modo de vida. Ahora, asegura que le inspiran las flores, los aviones, los supermercados y los perros introvertidos, vive del cuento (en el mejor sentido de la palabra) y publica su segundo libro.

Video: Aute Cuture, uno de los temas de Rosalía escritos por la influencer Leticia Sala

Pero, además, Leticia Sala ha coescrito dos de los temas más virales de la cantante Rosalía, junto con el Guincho y la propia Rosalía: Aute Cuture (sobre una joven que, tras superar una ruptura amorosa, se centra en su pasión por la moda) y Bagdad, un canto trascultural al desamor con un guiño a Cry me a river, de Justin Timberlake. La escritora sigue recordando con emoción esas experiencias creativas.

Ahora, Sala publica In real life, que editan a la vez Destino y Simon&Schuster, en España y Estados Unidos. In real life es una novela en poemas (tal como ella la describe) en la que narra su historia de amor con su marido, Pau, desde el primer like en redes sociales, con miles de kilómetros de por medio, hasta su boda, pasando por su declaración en la Plaza de España de Roma justo después de cruzarse con Bill Murray. Es una historia sobre 'internet, amor, la muerte, las neuras y los perros'... que sus miles de seguidores están esperando con impaciencia.