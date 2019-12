5 dic 2019

A Justin Timberlake no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y reconocer que se equivocó. Hace unos días, el actor era captado en actitud cariñosa a la salida de un bar acompañado por su compañera de trabajo en la película 'Palmer' Alisha Wainwright. Ahora, ha reconocido que no se comportó como era debido y, además, que se le había ido la mano con el alcohol.

Lo ha hecho en un comunicado con el que pretende que sus seres más cercanos, en especial su familia, le perdonen por esta metedura de pata. Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha colgado esas líneas con las que quiere encontrar la disculpa por las imágenes en las que aparece de la mano de Alisha y en las que ella le toca, de manera cariñosa, la rodilla.

"Me mantengo fuera de los cotilleos tanto como puedo, pero por mi familia siento que es importante hablar sobre algunos rumores recientes que están lastimando a la gente que amo", comienza ese comunicado que va dirigido a esos siete años de matrimonio con Jessia Biel y a la familia que han sido capaces de levantar juntos.

Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento"

"Hace unas semanas mostré una gran falta de juicio, pero déjenme ser claro: no pasó nada entre mi coestrella y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sido más sensato", hace examen de conciencia, sin esconderse ante un error que se compromete a que no vuelva a suceder.

Es entonces cuando entra en juego su hijo y del perdón de manera directa a Jessica: "Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Me disculpo con mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que puedo ser. Y esto no lo fue".

"Estoy increíblemente orgulloso de trabajar en Palmer. Estoy feliz de continuar haciendo esta película y emocionado de que el público la vea", concluye Timberlake, que espera que estas líneas sean suficientes para salvar su relación y poder hacer borrón y cuenta nueva.