6 oct 2020

Han pasado seis meses y medio desde que el marqués de Griñón falleciera. Un tiempo en el que ha quedado más que evidenciada la distancia que existe entre su viuda, Esther Doña, y los hijos de este. Si bien es cierto que ella aseguró que no acudió al funeral del marido de Xandra Falcó para no acaparar atención, ahora sí ha reconocido que con Tamara la relación no fluye.

Hasta el punto que aún está esperando a que la hija más mediática del que fue su marido levante el teléfono y le dé el pésame tras quedarse viuda. Habida cuenta del tiempo que ha transcurrido, hay muy pocas probabilidades de que eso vaya a suceder. Y mucho menos después de las declaraciones que realizaba este lunes delante de las cámaras de TVE Doña.

Convertida en colaboradora de 'La hora de la 1', poco a poco, va soltando píldoras de esa relación extraña con los hijos de Carlos Falcó y, en esta ocasión, Tamara ha sido protagonista de sus palabras. Empezaba explicando que la única que se ha preocupado por ella en todo este tiempo ha sido Xandra, con quien sí parece tener lazos.

"A él esto no le gustaría para nada, pero sí podía suponer que sus hijos me dieran la espalda por eso les pidió a mis amigos que me protegieran y que no me dejaran sola", reflexionaba ante sus compañeros en el plató. La calma antes de la tempestad de la declaración sobre Tamara.

"Aún no me ha dado el pésame. Tamara no me ha llamado, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me llamó por teléfono. No tengo ningún tipo de vinculación con ella. Sí que hubo una buena relación, o al menos más cercana, pero cuando nos casamos se empezó a distanciar un poquito", era el bombazo al que no sabemos si Tamara dará réplica o lo dejará correr.

Además, aprovechaba para aclarar en qué momento está el tema de la herencia: "El tema de la herencia lo llevan los abogados. Yo estoy muy satisfecha con lo que mi marido decidió en su momento, y espero que se respete". Lo hacía después de haber manifestado el deseo de que estas no existieran nunca, porque se evitarían este tipo de problemas.