7 oct 2020

No, no lo habíamos visto todo de Enrique Ponce. Ana Soria le ha cambiado. Mucho. O, a lo mejor, siempre fue así y no se ha atrevido hasta ahora a mostrar a la opinión pública esa imagen de 'influencer', roquero y, ahora, músico. Sí, el torero, además de seguir con su temporada taurina, se ha echado a las espaldas un proyecto que pasa por grabar un disco. Con diez canciones, para más detalle.

Ha sido la revista 'Diez Minutos' la que ha sacado a la luz esta información más que sorprendente. Aunque no menos que, entre los temas que encontrará el fiel seguidor de Ponce, ese que lo mismo le da vitorear con 'olés' sus pases de pecho que darle 'like' a las fotos de ese romance que nos tiene a todos aún con los ojos vueltos, habrá un dueto con Julio Iglesias.

Sí, con Julio Iglesias, buen amigo del diestro. Una estrategia prácticamente perfecta. Porque, además, no olvidemos que el bueno de Julio lleva meses en el candelero por esos problemas físicos que llevaron a que sus imágenes con dificultades de movilidad dieran la vuelta al mundo. Una dupla que, a buen seguro, se ayudarán el uno al otro para estar de actualidad por algo que no sea su vida privada.

Solo le queda un detalle a Enrique para lanzar ese proyecto: una discográfica dispuesta a ponerlo en el mercado. Actualmente, tal y como se puede leer en la publicación que ha sacado a la luz la noticia, se encuentra en negociaciones con varias casas de discos que estarían dispuestas a arriesgarse y aprovechar el momento mediático en el que se encuentra Ponce, ideal para hacer dinero. Aunque sea en un terreno virgen para él.

La pregunta que muchas tendréis en la cabeza en este momento es... ¿tendrá más arte con la entonación que Jesulín de Ubrique? Rescatamos ese 'Toa toa' que aquel escuadrón de muchachas que le seguían por las plazas de toros hace un par de décadas, cantaban a grito pelado, sin importarles que el diestro no hubiese sido llamado por Dios para el camino del cante.