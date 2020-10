7 oct 2020

En su segunda temporada, ‘La Isla de las tentaciones’ vuelve a enganchar a la audiencia y a dar mucho de qué hablar. Pero más allá de celos, infidelidades, peleas y polémicas (conoce aquí a las parejas de esta edición), nosotras nos fijamos en lo que más nos interesa, la moda, un tema que “juega un papel muy importante” en el programa. Y para saber todos los secretos de vestuario que se esconden detrás de los comentados looks de su presentadora, Sandra Barneda, nos ponemos en manos de Mayte Méndez de Vigo, su estilista en el ‘reality’ y artífice también, por ejemplo, de los looks de Lara Álvarez en ‘Supervivientes’.

En esta ocasión, el reto se volvió muy complicado, porque como nos cuenta Mayte Méndez de Vigo, “nos pidieron vestuario para grabar dos ediciones del programa, por lo que hemos tenido que preparar en torno a 70 cambios de look, todos en cesión”, pero nadie contaba con la pandemia... “La elección de todo el vestuario fue realizada por Pepa Carmona (estilista de Sandra en Mediaset) y por mí, en pleno confinamiento. Nos encontramos con el problema de que muchas empresas se encontraban cerradas y muchas prendas de los lookbooks que nos gustaban no se habían llegado a fabricar”.

Sandra Barneda en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'. pinit

Finalmente, las dos experimentadas estilistas pudieron crear una imagen 100% adaptada al formato y a la presentadora ya que “Sandra dio su opinión en las pruebas de vestuario porque nunca ponemos nada que no le guste o que nosotras no tengamos claro”.

“Su estilo es sencillo”, nos cuenta Mayte Méndez de Vigo, “Sandra es más de colores lisos, los estampados tienen que ser muy sutiles y que no llamen mucho la atención. Los cortes imperio o con mucho vuelo no van con ella, pero sí las líneas que marquen su figura”. Por eso, “en las galas siempre veréis a Sandra con vestido largo y en los looks de día con ropa más urbana como minifaldas, shorts, jumpsuits, camisas o camisetas”.

Los protagonistas de los looks de Sandra Barneda, como ya hemos empezado a intuir en las dos galas y veremos a lo largo de toda esta edición de ‘La isla de las tentaciones’, son “los vestidos largos, de silueta marcada, poco vuelo, escote halter y muchos complementos como collares, anillos, pendientes, cinturones...” ya que, como nos desvela la estilista, buscaban un estilo “elegante, acorde con su personalidad, pero adaptado al espíritu del formato y al Caribe, lugar de grabación”.

¿Y lo que nos queda por ver? En total, 70 looks 100% moda española en los que el gran público va a descubrir firmas como Lola Casademunt, Cherubina, Sonia Peña, Capriche, Apparentia, Sita Murt, Cupid Killer, Cuplé, Smile, Castaño de Indias, Melé Beach, Zara, Desigual, Eduardo Andés, Cocoa, Iván Campaña, Laura Bernal, Josué Selfa, Vanderwilde, Alenia, Anmargo. En calzado, Pablo Gilabert, Popa, Exé, Farrutx, Koala Bay, Miamicci, Menbur; y en complementos Alibey, Danilasmon, Zaharti, Roselinde, De la Riva, Ginger & Velvet, Lamágora, La cebra Coronada. Como firmas internacionales, Gaudí, Please, Uniqlo, Peace & Chaos y Chiara Boni. Y es que, como comenta Mayte Méndez de Vigo, “hay muchas firmas que necesitan todo el apoyo, así que ¡creo que casi un 95% de sus looks en el programa son ‘Marca España’!