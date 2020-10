8 oct 2020

Para cualquier pareja millennial el signo inequívoco de amor verdadero es seguirse (mutuamente, dato importante) en Instagram. Si hay 'follow', hay corazones de por medio. Y el cortejo 2.0 está asegurado. Parece que cuando uno llega a cierta a edad (o básicamente ha crecido libre de redes sociales, pero en este caso, no de presión mediática) eso de acumular seguidores deja de ser una prioridad. Aunque uno de esos seguidores sea tu nuevo amor. Mario Conde y la marquesa Adriana Torres Silva no se siguen en Instagram, pero sí son novios. Moderneces, oye. La noticia ha salido hoy a la luz: el expresidente de Banesto, (72) y la artista sevillana, (52) habrían comenzado una relación amorosa (en la que 20 años de diferencia les separan, ¿déjà vu con Ana Soria y Enrique Ponce?) después del confinamiento demostrando dos cosas. La primera, que el amor no tiene edad (ni deudas con Hacienda) y la segunda, que la pandemia no es excusa para encontrar un compañero de viaje. O de cenas. O de vida. Adiós febrero, a partir de ahora el mes del amor es octubre: prueba de ello es la relación de Claudia Osbonrne con José Entrecanales de la que hablábamos ayer.

Desde que se acabó la cuarentena, la pareja ha sido vista en varias ocasiones, lo que deja de manifiesto que no esconden su amor pese al varapalo que ha recibido Conde esta semana: se encuentra en la lista de morosos de 2020 (ojo, junto a Neymar, Paz Vega o Patricia Conde), documento que publica Hacienda y que refleja las personas o entidades que deben más de 1 millón de euros a diciembre del año pasado.

Números a parte, ¿quién es, realmente, esta pintora que le ha robado el corazón al empresario? Inspeccionando sus redes sociales podemos vislumbrar dos detalles: a) utiliza su cuenta de Instagram (que tiene abierta) como ventana para sus creaciones, y b) es amiga de Lourdes Montes (a ella sí le ha regalado el 'follow', imaginamos que Mario aún tiene que ganárselo), formando así parte de la crême de la crême sevillana. Pero el estatus de Adriana Torres es histórico: miembro de una familia de aristócratas vinculados a la realeza, la marquesa de Casa Mendaro es una de las artistas más queridas del sur, aunque su arte traspasa fronteras.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha realizado diversos cursos en la Universidad de las Artes de Londres. Profesora de pintura durante más de 10 años y madre de tres hijas, ha visto sus obras expuestas en diversas ocasiones a lo largo de los años. Divorciada del empresario Felipe del Cuvillo, en los noventa hubo rumores de que mantenía un romance con Felipe de Bélgica, aunque más tarde resultaron falsos.

Por su parte, Conde se ha casado en dos ocasiones. Su última relación conocida fue con la también sevillana Pilar Marín, con la que no descartó casarse en su momento, pero desafortunadamente, no sonaron campanas de boda. ¿Será este su amor definitivo? Solo el tiempo dirá, o en su defecto, el 'follow' en Instagram. De momento, Conde no desiste: las señales le delatan en el mundo 2.0. Una fotografía de pinturas y un lienzo en blanco con unas bonitas palabras que comienzan así, "El arte ha vuelto a mi vida y según mis meigas gallegas volvió para quedarse" a principios de septiembre que son, a ojos del que mira con atención, toda una declaración de amor.