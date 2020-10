7 oct 2020

Hasta hace unas semanas era la hija más desconocida de Bertín Osborne. Claudia Osborne, ha sido uno de esos descubrimientos pandemiales que nos han hecho replantearnos nuestra vida (sí, muy seriamente) a la mayoría de nosotras en la redacción. Hace unas semanas, la coach e influencer de estilo de vida publicaba, casi por sorpresa, "Lo mejor de ti. El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz", un libro donde cuenta cómo supero la pérdida de su madre (Sandra Domecq, la primera esposa de Bertín), una depresión muy grande a los 22 años y sobre todo, cómo puso remedio a un corazón roto que la dejó destrozada. ¿La respuesta? Con yoga, meditación y piedras energéticas.





VER 10 FOTOS Las frases más inspiradoras de Claudia Osborne en su faceta de life coach

No, no es broma. El libro de Claudia es eso: una ventana abierta que nos deja entrever cómo la meditación le salvó la vida en sus momentos más oscuros. No hay más que echar la vista atrás para darnos cuenta de que en su caso, aquello de 'cualquier tiempo pasado fue mejor' en su caso, no aplica, sobre todo en materia amorosa. Reconvertida, recuperada y sobre todo, en un nuevo camino mucho más sano, la hija de Bertín ha encontrado la felicidad en las pequeñas cosas: el incienso, las conversaciones con su yo más profundo o el yoga... aunque el amor también forma parte de este tándem y tiene nombre propio: José Entrecanales, un joven de la llamada 'aristocracia industrial', dos años más pequeño que Clo, (31) y compañero de clase del príncipe William y Harry. Casi nada. Como diría mi abuela... "Dios los cría y ellos se juntan"'.

Según ha avanzado la revista '¡Hola!', Clo está más enamorada que nunca: esta semana verán la luz unas fotografías de la pareja paseando por las calles de Madrid cual tortolitos, dejando claro que por mucha meditación, yoga y saludos al sol que uno haga, no hay nada como una salida nocturna con el chico que te gusta. Su sonrisa la delata: Entrecanales no es cualquier 'crush'. No sabemos cómo empezó su historia de amor (si tenemos que adivinar, igual que la de Harry y Meghan: amigos en común), lo que sí sabemos es que José pertenece a una de las familias más ricas de España. Según 'Forbes', su padre, José Manuel Entrecanales Domecq, Presidente Ejecutivo de Acciona es el número 85 en la lista de 'hombres más ricos' del país. Con una fortuna estimada de 325 millones de euros (tiembla Amancio), los números explican la educación tan exclusiva que ha recibido el novio de Claudia.

¿Qué tienen el común David Cameron; William y Harry de Inglaterra y José Entrecanales? Así a simple vista, nada. Pero lo cierto es que compartieron aulas en el internado de Eton College, en Berkshire. Un elitista colegio solo para hombres al que es muy difícil acceder. Tras la aventura en Reino Unido, José volvió a casa, patria querida para estudiar Derecho y Asministración de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas, la misma en la que han estudiado Oterga Smith o Ana Boyer. Repetimos: la crême de la crême.

Erasmus en Filandia; dos años en el grupo de banca de inversión y de valores más grande del mundo, Goldman Sachs; un MBA en Harvard y un puesto como asociado senior en CPP Investment Board después, José vive a caballo entre Londres y Madrid, ciudad donde reside Claudia. Negocios a parte (que son muchos), Entrecanales también tiene tiempo para la diversión: esquí, windsurf, ciclismo... hasta algún Ironman que otro además, por supuesto, del yoga, disciplina que imaginamos ha incorporado a su vida después de conocer a la hija pequeña de Bertín. Y hay pruebas: hace unas semanas era la misma Claudia quien publicaba en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos haciendo yoga y compartiendo asanas.

¿Lo bueno? La pareja no esconde su amor, por lo que todo apunta a que dentro de poco podrían convertise en una auténtica 'power couple' 2.0. ¿El lado negativo? Que no identificamos quién era su compañero en aquel momento, por lo que no hay pruebas feacientes (y visuales) de la práctica. Sea como fuere, seguro que no era ni la primera vez ni la última que hacían yoga juntos, por lo que en las próximas semanas podremos decir eso de "Fani, hay más imágenes para ti" de forma teatral, cuando alguno de los dos, vía story dé rienda suelta a su amor.

Aunque claro está, como pasa en las grandes casas de España, la historia no acaba (¿o empieza?) aquí demostrando que el mundo es un pañuelo: no es para alarmarse, pero Claudia y José son parientes. Muy lejanos, sí. Pero parientes históricos... El abuelo materno de Claudia Osborne, Beltrán Domecq y González y el bisabuelo de José, Pedro Domecq y González, eran hermanos. Por lo que podemos decir que en el fondo, este amor (y todo en la vida) queda en familia (y nosotras somos parte de la virtual, ¿no? Seguiremos informando).