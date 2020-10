8 oct 2020

Que Tamara Falcó se haya enrolado en la aventura de ser colaboradora de 'El Hormiguero', (su último look, aquí) nos está dando mucho juego. Y todo el que le queda por dar... Porque no se calla. Porque es natural y se expresa tal cual le apetece en cada momento. Algo que da pie a que deje al descubierto esos pequeños secretos de su vida o de su forma de ser a los que no habíamos tenido acceso antes.

Y eso que ha hecho cientos de entrevistas y de posados para diferentes medios. Justo de esto último hablaba este miércoles con Pablo Motos, de lo que le cuesta que esas sesiones de fotos salgan perfectas, porque su carácter nervioso se lo pone muy cuesta arriba. A ella y a quien se encarga de disparar la cámara.

"Lo paso fatal posando y los fotógrafos que están en ese momento conmigo también", comenzaba ese relato en el que explicaba que, incluso, le pasa cuando se hace 'selfies': "Las chicas que me llevan las redes sociales lo pasan fatal también". Porque Tamara tiene un problema que no puede controlar cuando tiene un objetivo apuntándole a la cara...

"Gesticulo mucho, me pone muy nerviosa y no me gusta que me estén mirando", sacaba a la luz ese detalle que impide que las sesiones de fotos transcurran con fluidez. ¿Quién lo iba a decir, siendo ella hija de la gran reina de la prensa del corazón, seguramente la que más posados a sus espaldas lleve? Cuestión de personalidad. Sin más.