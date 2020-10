10 oct 2020

No podemos descirbir el sentimiento que nos inundó el pecho salió a la luz que Enrique Ponce sacaba nuevo disco. Y no cualquier disco, no sino uno en el que habrían canciones a dúo con Julio Iglesias. Fantasía. Si un divorcio, una vuelta a los ruedos y su relación con Ana Soria, mediática donde las haya no fuesen suficientes, ahora el torero ha ampliado aún más su círculo de negocios y se ha embarcado en una aventura que no es nueva, pero que llevaba mucho tiempo olvidada: los aceites.

Sí como lo oyes, (lees) Enrique Ponce ha puesto de nuevo en marcha su pequeño negocio de aceite de oliva y si su carrera como cantante tiene éxito... auguramos que su faceta como productor de oro líquido también lo tendrá.

En 2019 el torero lanzó una línea de aceites de calidad premium que el mismo promocionaba en sus redes sociales. Sin embargo, no tuvo el éxito que el se esperaba por lo que dejó esa pasión a un lado y se dedico al mundo del toro. Ahora, con nueva casa en Almería (la cual comparte con Ana Soria en un nuevo nidito de amor), Enrique se ha aliado con la firma 'El Capote' para poder vender a través de su página web el aceite y conseguir así una repercusión mayor. De momento, la oliva se está recolectando y el aceite llegará en breves al mundo 2.0 para poderse comprar, por lo que no sabemos si esta aventura tendrá más éxito que hace un año. Todo apunta que sí, ¿tendrá Ana Soria algo que ver en ello?

Solo el tiempo dirá...