18 sep 2020

Compartir en google plus

Si hay una historia que haya atrapado a los consumidores de prensa del corazón este verano, ha sido la que se ha librado a tres bandas entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce (en medio de su proceso de divorcio) y Ana Soria (la nueva y jovencísima pareja del torero). Un triángulo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones y titulares que han sometido a los protagonistas a una fuerte presión mediática. Y un tema recurrente para los periodistas a la hora de preguntar a famosos que pudieran estar cercanos a la expareja o, al menos, a uno de los dos.

El último en pronunciarse sobre el asunto ha sido Bertín Osborne. Un hombre que, ya sabemos, no se muerde la lengua. Lo ha hecho en su nuevo programa de Canal Sur, donde ha sido muy contundente a la hora de dar un enorme tirón de orejas al torero por la actitud pública que ha tenido y que podría estar haciendo mucho daño a quien ha sido su mujer durante cuarto de siglo.

Bertín Osborne presentado su nuevo espacio en Canal Sur. pinit

No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de 20 años"

"Uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa. No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos", era la reflexión que realizaba ante la cámara.

Ojo, que era mucho más duro en las declaraciones posteriores en las que criticaba los gestos cariñosos que Ponce ha tenido durante este tiempo hacia la que hoy es su pareja: "Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar corazoncitos en el ruedo". Estas últimas palabras aluden a esa A que dibujó en el albero con la punta de su espada el pasado fin de semana.

No es la primera vez que Bertín aprovecha la ventana que le ofrece la televisión para lanzar una 'pullita' a Enrique. Durante la entrevista que realizó a Lydia Lozano en 'Mi casa es la tuya', emitida por Telecinco hace un par de semanas, ya lo dejaba caer asegurando que la situación a la que habían llegado le causaba "mucha pena y mucha tristeza".