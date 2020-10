16 oct 2020

Todo está siendo nuevo en esta edición de 2020 de unos Premios Princesa de Asturias marcados por la crisis del coronavirus. Sin el tradicional concierto en el Auditorio Príncipe Felipe que daba el pistoletazo de salida a los actos presididos por los Reyes (y que siempre nos dejaba uno de los mejores looks de la temporada de la Reina) este año la primera aparición pública en Oviedo de don Felipe y doña Letizia en compañía de sus hijas ha sido en las instalaciones permanentes de “LAFPABRICA. Fábrica en Premios”, en la antigua Fábrica de Armas de La Vega. Y allí, hemos visto cómo Leonor, por fin, ha conseguido eclipsar con su look a su madre y a su hermana.

Mucho se ha hablado y escrito hasta ahora sobre el estilo demasiado infantilizado y aniñado de la Princesa de Asturias, alzándose no pocas voces críticas a señalar que no vestía acorde a su edad ya adolescente (cumple 15 años en apenas 15 días, el 31 de octubre). Sin embargo, en base a los pequeños detalles que habíamos visto en sus looks desde verano y en el Día de la Hispanidad, preveíamos que en estos Premios Princesa de Asturias 2020 algo iba a cambiar en el vestuario de Leonor. Y no nos equivocábamos.

La Princesa de Asturias ha lucido un acertado vestido verde botella de Mango mucho más acorde a su edad que los modelos a los que estábamos acostumbradas a verle hasta ahora, y con el que, como ocurre con el abrigo blanco de Carolina Herrera con el que lo ha combinado, da el salto de las colecciones de niña a las de mujer.

El diseño de la Princesa de Asturias, con largo por encima de la rodilla, tejido plisado, ligero volumen en las mangas y cuello Perkins, es de la actual colección de la firma española, cuesta 39.99 euros y bien podría estar, por estilo y por ser ‘low cost’, en el armario de doña Letizia. Como complemento, las bailarinas Clementine de PrettyBallerinas. Junto a Leonor (aunque en un discreto segundo plano) hemos visto a su ‘fiel escudera’, la Infanta Sofía, que, muy en la línea de la Reina, ha repetido un bonito abrigo de paño azul marino de Carolina Herrera, y bailarinas con pulsera y detalle de perlas, también de PrettyBallerinas.

Doña Letizia, como preveíamos, ha continuado con su estrategia de austeridad y ha repetido look en este primer acto de los Premios Princesa de Asturias 2020, recuperando su precioso abrigo fucsia del diseñador asturiano Marcos Luengo (lo estrenó en la visita al pueblo ejemplar 2016, durante los actos de aquel año de los Premios Princesa de Asturias). Para ‘hacer patria’ y dar todo el protagonismo a su abrigo, lo ha combinado con un look ‘total black’ en el que destaca su top con tachuelas de Uterqüe, que no le veíamos hace tiempo, y sus favorecedoras bailarinas con lazo de Hugo Boss.