15 oct 2020

En 2020 nada es igual. Ni siquiera para los Reyes. La pandemia del coronavirus y, en cierta medida, la crisis que atraviesa nuestra monarquía, están marcando las apariciones públicas de don Felipe y doña Letizia. Desde sus atípicas vacaciones en Mallorca al Día de la Hispanidad sin desfile, los actos más importantes de la agenda real se están viendo alterados.

Y, con ellos, los looks de la Reina, que desde el pasado verano sigue una estricta estrategia de austeridad que le ha llevado, incluso, a repetir look en los actos de la Fiesta Nacional. Aunque los Premios Princesa de Asturias (aquí te contamos todos los cambios de esta edición) siempre han sido una de las fechas señaladas en su calendario 'sartorial', todo apunta a que en esta edición, doña Letizia asuma un papel mucho más discreto que en otras ocasiones en su Oviedo natal.





En 2019 ya asistimos al primer 'paso atrás' de la Reina en los Premios Princesa de Asturias. Su hija Leonor debutaba en los galardones que llevan su título, y doña Letizia asumía un papel más de madre orgullosa que de reina. Representaba junto a don Felipe en su papel de consorte, por supuesto, pero decidió dejar todo el protagonismo a la heredera. Y su look fue la mejor prueba: elegantísima de rojo y con la firma de Varela, como siempre, pero con un vestido mucho más discreto que en ocasiones anteriores.

Quizá sin saberlo nosotras, la Reina se había despedido a lo grande de su papel protagonista en los Premios Princesa de Asturias en 2018, con un imponente vestido joya en tonos grises (aunque, en nuestra opinión, su mejor look desde 2004 sigue siendo el vestido blanco y negro de inspiración oriental que lució en 2017), y todo apunta a que este año doña Letizia sea aún más conservadora con su estilismo en su Oviedo natal.

Desde que asistió por primera vez a los entonces Premios Príncipe de Asturias en 2004, al igual que en el Día de la Hispanidad, doña Letizia siempre ha estrenado vestido firmado por Felipe Varela. Sin embargo, como ya vimos el pasado 12 de octubre durante la Fiesta Nacional, su estrategia de austeridad puede alcanzar incluso esta fecha tan señalada, y la Reina podría decidir reciclar look. Estas son nuestras apuestas:

El vestido de la proclamación de Felipe VI

Firmado por Varela, para no romper la tradición en los Premios Princesa de Asturias, con el icónico conjunto de vestido-abrigo blanco que estrenó en la proclamación de Felipe VI como Rey de España, doña Letizia podría lazar un nuevo mensaje de neutralidad, paz, humildad, inocencia y apoyo a la Monarquía en el momento que más lo necesita.

El vestido rojo de la Reina Sofía

Después de las supuestas desavenencias con su suegra, nos encantaría que doña Letizia recuperara este vestido rojo (su color fetiche) que perteneció a la Reina Sofía. Sería un grandioso mensaje de apoyo a la emérita en su reaparición en este ‘annus horribilis’ y, además, es un diseño de plena tendencia con sus mangas puffy, y con una silueta que le sienta de maravilla (largo midi y cintura marcada).

V.E.R.D.E que te quiero, V.E.R.D.E

Como decíamos, en el año más aciago de la historia reciente de nuestra monarquía, podríamos ver a la Reina lanzando un Viva El Rey De España con este vestido capa verde (acrónimo) que nos enamoró hace unas cuantas temporadas y cuya autoría aún es una incógnita.

‘Made in Spain’ de alta costura

Si tuviéramos que elegir el mejor vestido de cóctel del fondo de armario de la Reina, sin duda nos quedaríamos con este imponente diseño de Delpozo que estrenó en 2018. Le sienta como un guante, es impactante y muestra su compromiso con el ‘made in Spain’ más allá de Varela y del ‘low cost’. Eso sí, si busca un perfil bajo para centrar toda la atención en Leonor, no lo conseguirá con este look.

La apuesta segura (menos probable)

El año pasado, la Reina acertó de lleno con su vestido rosa empolvado de inspiración naive de Varela en el desfile del Día de la Hispanidad. Este año, después de repetir look en la Fiesta Nacional, recuperarlo sería una apuesta fácil para no llamar demasiado la atención y dejar todo el protagonismo a la Princesa Leonor.