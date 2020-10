15 oct 2020

Hasta ahora, la presencia de la Reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias siempre se había dado por sentada. Primero, en el escenario junto a don Juan Carlos y Don Felipe, y desde que pasó a una 'segunda línea' como emérita, en un lugar reservado en el palco de honor del Teatro Campoamor. Nunca ha faltado a su cita en Oviedo, pero este 2020 todo es diferente, incluso los propios Premios. Y la duda que se planteaban todo el mundo era si finalmente acudiría la Reina emérita a Ovieda en el año más convulso de la monarquía.

La realidad es que desde la última entrega de estos mismos galardones, el 18 de octubre de 2019, doña Sofía no ha vuelto a aparecer en público junto a Leonor y Sofía. Y tenemos que remontarnos nueve meses, al funeral de la Infanta Pilar (el pasado 29 de enero) para encontrarla en compañía de don Felipe y doña Letizia ante las cámaras. Pero ni la pandemia del coronavirus ni la polémica salida del país del emérito hacen que deje de ser abuela, y según han confirmado desde Zarzuela, doña Sofía sí estará este año en unos Princesa de Asturias, que por seguridad abandonan su emplazamiento habitual y se trasladan al Hotel Reconquista.

"Ella [refiriéndose a la Reina Sofía] sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España", aseguraba en su discurso la Princesa Leonor el año pasado durante su debut en los Premios Princesa de Asturias. Y quizá ese sea el mejor aliciente que puede tener doña Sofía para reaparecer junto a los Reyes y sus hijas en una cita clave como esta en la agenda de nuestra Familia Real.

En 2019, la Reina Sofía acompañó a la Princesa Leonor en su debut en los Premios Princesa de Asturias.

2020 está siendo, sin duda, el particular ‘annus horribilis’ para nuestra monarquía. Además de la polémica salida de Don Juan Carlos del país, sus supuestas cuentas secretas y las explosivas declaraciones de Corinna, este año se ha hecho oficioso (aunque no oficial) que, aunque el divorcio no se plantee, los eméritos hacían vidas completamente separadas.

Eso sí, doña Sofía sigue contando con el apoyo férreo del Rey Felipe VI, y su día a día continúa casi igual: con su residencia fija en Zarzuela, su veraneo en Marivent (aunque este año no hemos tenido ni una imagen de sus habituales salidas a cenar, en familia o de paseo a algún mercado junto a sus nietas), el apoyo de sus íntimos (su hermana Irene o el matrimonio Radziwill Fruchaud) y una agenda oficial mínima dedicada a su Fundación y otros actos benéficos (como las visitas al Banco de Alimentos de diferentes ciudades que ha realizado en las últimas semanas).

La Reina Sofía, en el palco de honor del Teatro Campoamor de Oviedo durante los Premios Princesa de Asturias de 2018.

Ahora que sabemos que doña Sofía volverá a ejercer de orgullosa abuela de la Heredera y acudirá a su cita ineludible con los Premios Princesa de Asturias, solo nos falta averiguar desde dónde escuchará el discurso de su nieta Leonor, ya que en esta edición marcada por la crisis del coronavirus, no habrá público en los Premios Princesa de Asturias, y en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista (donde se traslada la ceremonia) solo estarán los premiados y las autoridades, mientras que los patronatos de la institución y familiares de los galardonados seguirán el acto a través de pantallas instaladas en otras salas del hotel.