9 nov 2020 sara corral

Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que tras anunciar su embarazo junto a Miguel Torres, la actriz está disfrutando al máximo de cada momento. Ayer, Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, nos sorprendió a todos al desvelar un bonito detalle que tuvo Paula con ella en uno de sus peores momentos, que nos vuelve a mostrar la cara más humana y empática de la actriz.

"Me cae súper bien, no nos conocemos de nada, pero me escribe", comenzaba diciendo Irene Rosales ayer por la tarde en 'Viva la vida' bajo la atenta mirada de sus compañeros, que no sabían de esta relación. Ella, agradecida añadía: "Es una mujer súper cercana y encantadora".

Según ha afirmado la mujer de Kiko Rivera, ambas se escriben por Instagram porque se tiene gran admiración y aprecio. Es más, Irene desveló que en uno de los peores momentos de su vida, cuando su madre falleció, la actriz tuvo un bonito detalle con ella.

"Cuando murió mi madre me escribió un mensaje para darme el pésame", decía emocionada Irene. Y es que según ha asegurado, ambas se han apoyado en diferentes proyectos laborales a través de las redes sociales. ¿Estaremos ante una nueva gran amistad entre 'celebrities'?