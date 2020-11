20 nov 2020

Compartir en google plus

Desde que comenzaron su romance, hace una década, han intentado que los detalles sobre lo que pasa de puertas para dentro de su casa, se queden allí. En la intimidad. Sara Carbonero e Iker Casillas han hecho de ese velo de secretismo uno de los pilares del triunfo de su matrimonio. También, con ello han provocado que la curiosidad por saber más de ellos, vaya en aumento con el paso de los años.

Así que el documental 'Colgar las alas' que esta semana presentaba Movistar+ (y que se estrenará el 27 de noviembre) sobre la vida del portero, recién retirado, ha generado expectación más allá del recorrido que se pueda hacer de la carrera de uno de los deportistas más importantes de nuestro país de todos los tiempos. Sin embargo, la presencia de la presentadora es casi fugaz. Apenas un par de escenas que, si bien se hacen poco, sirven para descubrir uno de los mayores secretos: cómo fue su experiencia cuando le llamaron para informarle de que a su marido le había dado un infarto.

El primer capítulo tiene presencia de Sara, precisamente para relatar cómo fue ese momento en el que le sonó el teléfono y le dieron la noticia. Ella había viajado a España por trabajo. Tenía que acudir a Cádiz y esa llamada le llegó cuando estaba haciendo escala en Madrid. Paró todo y puso su rumbo de regreso a Oporto. Fueron entre 30 y 40 minutos que para ellos se le hicieron como toda una vida, máxime cuando la distancia era un obstáculo añadido que potenciaba la angustia. Porque ella solo quería tocarle y sentía que se le estaba rompiendo el alma.

Aseguran desde Vanitatis que, si bien ambos se emocionan, tratando de contener las lágrimas, al recordar ese capítulo de su vida, en ningún momento aparecen juntos delante de la cámara. ¿Atiende a algún tipo de estrategia? ¿No temen que se potencien los rumores a los que asistimos recientemente? Porque no olvidemos que sonaron ecos de una crisis matrimonial que quedó en humo.

La otra presencia de Sara en esta producción es que se muestran, por primera vez, las ecografías de sus hijos. Estos, a pesar de no aparecer de manera explícita, sí sobrevuelan a lo largo de todo el documental. Como lo hizo él bajo los palos de la portería durante unas décadas que le llevaron a ser uno de los mejores guardametas de toda la historia del fútbol.

Iker dejaba clara una cosa durante esa presentación del documental: "Ha sido difícil. He sabido diferenciar mi vida personal de mi vida profesional, y he sido inaccesible porque el 80-90% de la gente que me ha rodeado ha sido saludable para mí y mi vida, y quería proteger ese lado pero a su vez demostrar que todos somos normales". La esencia de este producto que se suma a la moda de los deportistas que se prestan a colaborar con las plataformas digitales para hacer algo como lo que veremos de Casillas a partir del próximo viernes.