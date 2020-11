21 nov 2020

Gracias a (o por culpa de) la batalla entre Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja por la herencia de Francisco Rivera 'Paquirri' estamos viviendo un resurgir de historias y personajes de los años 80 y 90 en España que nos demuestran que, el pasado, más que peor o mejor, fue muy fuerte.

La renovada actualidad de figuras como Encarna Sánchez o la oportunidad de recordar ese icono de estilo que fue Carmina Ordóñez nos anima a seguir escarbando en aquellos días en los que era posible que la viuda de España, Isabel Pantoja, tuviera un affair con uno de los sex symbols españoles más indiscutibles de las últimas décadas, José Coronado, cuando este solo estaba comenzando su carrera.

Todo ocurrió durante el rodaje de Yo soy esa, estrenada en 1990 y la película con la que Isabel Pantoja debutaba en el cine. Seis años antes había muerto su marido, Francisco Rivera 'Paquirri', con el que había tenido a su hijo Francisco José Rivera Pantoja (poco se habla de que Paquirri llamase igual a dos de sus hijos). Su trágico fallecimiento había convertido a la tonadillera en la viuda de España y protagonista de un enfrentamiento con toda la familia de su marido por la herencia de este. Pero eso es otra historia.

Isabel Pantoja, lista para dejar de ser la viuda de España

Con el estreno de década, Isabel Pantoja parecía querer hacer borrón y cuenta nueva y quitarse por fin el luto. Por aquel entonces, José Coronado llevaba poco más que un par de años en el mundo de la actuación y estaba acabando su relación con Paola Dominguín, madre de su hijo Nicolás.

En la película, Pantoja y Coronado interpretaban a una tonadillera y un actor -sí-, un matrimonio célebre que acaba de estrenar una película titularda 'Yo soy esa' -en efecto- ambientada en los años 40, en la que también actúan como pareja. Mientras ven la película, rememoran su historia y reflexionan sobre por qué ya no son felices.

En esta película tan metacinematográfica y con tantas similitudes con la realidad, no era extraño que comenzaran los rumores de un idilio entre ambos, unos rumores que ellos ya entonces ni confirmaban ni desmentían.

José Coronado: 'Me enamoré de su personalidad'...

Su química en pantalla era evidente (y todo pese a que Doña Ana, la omnipresente madre de Isabel Pantoja, vigilaba en el set de rodaje), y aunque en su momento los titulares no dudaban en atribuirles un romance, ninguno de los dos lo ha confirmado (o negado tajantemente) hasta la fecha.

"Me enamoré de su personalidad, pero es que, además, es un 'cañón de mujer'", recuerda el periodista Manuel Román que le dijo el galán poco después del estreno de la película. Román aventura que la cosa no fue a más porque él no quería comprometerse. Y menos con la viuda de España.

Como recogía la web libertaddigital.com en 2014, durante una fiesta Coronado no dudó en echar más leña al fuego: "Me gusta mucho como cantante... y como mujer", explicaba el actor. Un año después, la madre de su primer hijo, Paola Dominguín, se sentó en Sálvame para repasar su vida y negó que su antigua pareja le hubiera sido infiel con Isabel Pantoja. Con Amparo Larrañaga sí, aclaraba la modelo.

La Pantoja, por su parte, volvería a rodar una segunda (y de momento, última) película, El día que nací yo, y continuó triunfando con sus discos y sus giras. En esta década de los 90, Coronado iba a ser una anécdota; por delante quedaban muchas juergas en la noche marbellí, su amistad con Encarna Sánchez, su portada con María del Monte en la playa...