María del Monte es ya una de las artistas más consagradas de nuestra televisión. La artista y presentadora ha sido siempre conocida por su carismático y divertido humor. Sin embargo, aun estando en una de las fechas más simbólicas para ella, la Feria de Abril, la joven cumple 58 años en el peor momento de su vida, y así lo ha demostrado.

La artista está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, y es que su hermano, alguien imprescindible para ella, nos abandonaba hace poco dejando a su familia destrozada. "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida", decía la artista.

Hoy, la presentadora cumple 58 años, y aunque es una de sus fechas favoritas ya que se celebra la Feria de Abril, la joven no tiene cuerpo ni animo para celebrar nada. María está pasando la cuarentena junto a su madre de 94 años con quien intenta que los días pasen rápido. "Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo", decía despidiéndose de su hermano mayor.

"¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mí. Te quiero hermano del alma", decía María al despedirse de su hermano.

Ánimo María, esto pasará pronto, y felices 58.