20 nov 2020

Compartir en google plus

¿Le faltaba algo más a Isabel Pantoja en su semana más horrible desde los tiempos en los que tuvo que pasar por prisión? La respuesta es sí. Aunque no nos lo creamos. Julián Muñoz participó anoche en 'Huellas', el programa de Telecinco. Y allí se explayó, dando la razón, en prácticamento todo lo que ha dicho hasta el momento, a Kiko Rivera. Desde cómo se ha cuestionado su papel de madre hasta esas pertenencias de Paquirri que jamás ha tenido intención de entregar a Fran y Cayetano y que el exalcalde de Marbella vio con sus propios ojos.

Porque Julián tuvo la oportunidad de entrar en esa famosa habitación prohibida y cerrada a cal y canto en la que, efectivamente, se guarda aquello que no le pertenece. La misma en la que entró Kiko el pasado 2 de agosto y que le llevó no solo a abrir los ojos, sino a destapar a su madre de cara a la opinión pública.

"No recuerdo exactamente cuando yo visité la habitación. Fue una vez que me pusieron una moción de censura. Nos fuimos al campo y creo que fue al principio. La curiosidad siempre te gana y pregunté", comenzaba relatando Muñoz sobre esa vista tras la que no daba crédito a lo que haía tenido delante de sus narices.

"Esa casa tiene dos alas. Desde la puerta principal a la derecha visto desde la carretera, y la izquierda tiene otra parte. Si te pones en la entrada de la casa, toda la zona de la derecha es la casa de soltero de Paco, del señor Rivera. En esa casa, cuando yo la conocí, estaban las dos partes unidas. Nada más entrar por la puerta, a mano derecha, había un salón grande que se comunicaba por una puerta a la zona donde estaba la chimenea y los rifles de Paco, y a la derecha una escalera que subía al dormitorio", realizaba una descripción detallada de la casa.

"Allí no había cama, por supuesto. Lo que vi allí, creo recordar, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba desafortunadamente el día de su muerte, una muleta, un par de banderillas, un estoque. Estaban en un armario según entras a la derecha. Es lo fue que yo vi allí. Creo que allí se guardó lo que llevaba en ese momento que le ocurrió la desgracia. Creo que no subí solo, la puerta estaba abierta y yo entré", añadía al respecto el que fuera novio de la tonadillera que, explica, nunca más volvió a preguntar sobre Paquirri.

Sobre Kiko, Julián asegura que la relación que tuvo con él fue poca: "La época que estuve con Isabel Pantoja a Cantora iba muy poco. Kiko estaba viviendo en Sevilla con la abuela. Se hacía mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre y por allí no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera porque no pasaba mucho tiempo".

"El tiempo que yo estuve con ella, que fueron tres años, porque el resto del tiempo… no le veía yo con grandes gastos. Ropa, sí. Y la casa, sí. Pero grandes gastos no veo que haya tenido… por lo menos mientras vivíamos en Marbella", explica sobre esas declaraciones del hijo de Isabel sobre cómo despilfarraba el dinero su madre. Eso sí, hay una sentencia que sostiene que no es capaz de quitarse la bata de cola cuando se baja del escenario: "Ejercía más de diva que de madre".