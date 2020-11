21 nov 2020

La sonadísima entrevista de Kiko Rivera abrió la veda de todos los ataques a Isabel Pantoja que han ido llegando después, desde el ex de la tonadillera, Julián Muñoz, hasta Jorge Javier Vázquez.

Ahora ha sido el turno de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, que tras muchos años alejada de la televisión se ha sentado en la segunda entrega de 'Cantora: la herencia envenenada', especial de Telecinco que inauguró Kiko Rivera.

Tal y como ha revelado Teresa, a pesar de que la tonadillera y el diestro tuvieron un buen matrimonio, en los últimos meses algo cambió e hizo que el torero tomase la decisión de separarse, una noticia que se ha comentado mucho y que Vicente Ruiz, 'El Soro', torero e íntimo amigo de Paquirri, también ha confirmado. "Los dos últimos meses, ahí pasó algo que mi hermano no aceptaba porque a mi me dijo que estaba hasta los pantalones. Cuando me dijo eso, entendía que estaba harto, hasta las narices", ha declarado Teresa.

Pero esta no ha sido la única declaración sorprendente -o quizás no tanto para algunos- que ha dado Teresa. También ha remarcado la obsesión de la tonadillera por el dinero, relatando que pocos minutos después de fallecer Paquirri Isabel Pantoja pidió el maletín con el dinero de su marido, y no cesó hasta que se lo dieron. "Yo no pienso que una persona pueda reaccionar de esa manera, pedir el maletín cuando su marido estaba ahí, de cuerpo presente, ninguna persona normal piensa en eso", admitía dolida.

Teresa Rivera también reconoció que después del fallecimiento del torero, Isabel Pantoja le quitó su reloj para ponérselo en la muñeca a Agustín Pantoja. "Le he puesto el reloj de tu hermano a mi hermano", afirmó.