25 nov 2020

Una película musical, un single y una colaboración es todo lo que ha publicado Beyoncé en 2020. Pero da igual, con solo esas tres propuestas creativas por bandera suma nueve nominaciones a los Grammy del próximo 21 de enero. Y no solo se convierte en la artista con más nominaciones de este año, también se erige en la mujer que más veces ha sido nominada a los famosos premios de la música de toda la historia.

Taylor Swift le va a la zaga con seis nominaciones por Folklore, ese álbum sorpresa que lanzó durante el confinamiento, y por el que opta a al premio Álbum del año y Canción del año, por Cardigan. Dua Lipa es la otra gran vencedora. En sus primeras nominaciones a los Grammy compite en seis categorías.

Billie Eilish, que arrasó en los premios del año pasado, en esta ocasión opta a cuatro galardones, entre ellos Grabación y Canción del año por Everything I wanted.

Harry Styles competirá en la categoría de Mejor vídeo musical con el videoclip de Adore you, mientras que en el apartado latino, nos topamos con Bad Bunny, Camilo, Kany Garcia, Ricky Martin, y Debi Nova compitiendo por hacerse con el premo al mejor álbum de su categoría.

Megan Thee Stallion, que como Dua Lipa se encargó de presentar algunas de las nominaciones, también debuta en los galardones y peleará en cuatro categorías, entre ellas Grabación del año y Mejor artista novel.

Kanye West, que ha tenido un 2020 movidito (le ha dado tiempo hasta a presentarse a presidente de los Estados Unidos), también ha sido reconocido con dos menciones en categorías de música cristiana contemporánea por su álbum Jesus is King. El gran olvidado es The Weeknd y su After Hours, un trabajo aclamado por crítica y público que no ha recibido ninguna nominación en la 63 edición de los Grammy.