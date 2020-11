25 nov 2020

Qué duda cabe que Josie se está convirtiendo en uno de los grandes descubrimientos de esta edición de 'MasterChef Celebrity'. Sobre todo, por su naturalidad. Porque no se corta ni un pelo a la hora de hablar. Aunque tenga que poner en su sitio al mismísimo Jordi Cruz que, no olvidemos, es uno de los encargados de valorar esas creaciones en la cocina de los aspirantes a ganadores.

Lo vimos anoche. Porque el cocinero hizo un comentario sobre lo último que había creado en la cocina el estilista, que a este no le hizo ni pizca de gracia. ¿La razón? Que hizo un simil con su trabajo, con ese que le da de comer y con el que cuenta con un enorme prestigio entre muchos rostros conocidos (sin ir más lejos, es el responsable del look que cada Nochevieja muestra Cristina Pedroche ante las cámaras).

A Josie le colocaban el delantal negro y le tocaba sortear la eliminación confeccionando un plato fuera de lo común. Con la ayuda de un amigo, su tarea era hacer una bota. No estaba ante su mejor noche y él mismo bromeaba con el resultado final: "Es como el león come gamba, pero en dulce".

Este es el aspecto de la bota de la discordia. pinit

Lo que no se esperaba era la ofensiva de Jordi: "Eres diseñador y te ha tocado hacer una bota, no lo comprendo". Ahí era donde Josie estallaba, porque no estaba dispuesto a que se deslizara que, cuando se pone delante de sus telas, no cumple. Un comentario que consideraba de lo más ofensivo, y así se lo hacía saber al cocinero.

"No comprendo qué tiene que ver que sea diseñador para que salga bien el plato. Ha salido mal, pero en mi trabajo he dejado el pabellón muy alto", se revolvía, llevando a que los jueces fuesen aún más severos con él por ese rebote y llevándole a una prueba de eliminación que ni siquiera podía con él. Tenemos Josie para rato. Y en 'MasterChef', aún también.