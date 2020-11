25 nov 2020

Tamara Falcó (que ya piensa en independizarse) es de esas famosas a las que no les gusta alardear de amor si no considera que la relación tiene ya una base sólida. Dicen desde su entorno, que su romance con Iñigo Onieva comenzó hace unos meses, pero que ha preferido mantenerlo en secreto todo el tiempo que le ha sido posible. Y ya es un triunfo, porque es de esos rostros conocidos que no pueden evitar que los focos se posen sobre ella.

Tamara e Iñigo ya no tienen nada que esconder. La noticia de su relación ha dado la vuelta a los titulares de toda la prensa rosa de este país. Así que, ya es absurdo no tener, aunque sea, un mínimo gesto de cariño que dote de naturalidad a lo que hay entre ellos. Eso es justo lo que están haciendo en los últimos días, y por eso empiezan a salir las imágenes en las que se respira todo ese amor que se tienen.

Sí, es cierto que la instantánea más significativa de su amor la publicaba este miércoles la revista 'Hola' en su portada. Una imagen en la que, sin quitarse las mascarillas, trataban de juntar sus labios bajo ese pedazo de tela que ha convertido los afectos en más artificiales. Pero no menos cierto es que hay otras imágenes que son el vivo reflejo de lo que hay entre ellos.

Aquí la prueba. ¿No se os ablando el corazón al ver ese casto beso en la frente del inginiero a su chica? Una delicadeza que concuerda con cómo le gusta a hacer las cosas a Tamara en temas del corazón: sin prisa, pero sin poner el freno de mano. Con cariño y respeto. Sin agarrarse a la vida loca a la que muchos otros se aferran, como pensando que no tendrán más oportunidades.