5 nov 2020

Tamara Falcó hace tiempo que, siguiendo los pasos de su madre Isabel Preysler, se ha convertido en uno de nuestros referentes de estilo para elegir nuestros looks más sofisticados, elegantes y perfectos para cualquier edad y ocasión. Desde su paso por Masterchef Celebrity', la diseñadora se ha convertido en una auténtica estrella de Instagram y las marcas se la disputan. Y nosotras, mientras, aprovechamos a fichar las prendas y looks que muestra en las redes sociales, muchos de ellos 'low cost', como este conjunto de punto romántico de Mango, este jersey de Zara o este look con kimono de plena tendencia. Sin embargo, esta vez lo que nos ha robado el corazón han sido sus zapatos que, además de preciosos y muy ponibles, son de una marca 'made in Spain' que necesitas conocer, porque ya la adoran las que más saben de moda en nuestro país.





En esta ocasión, Tamara Falcó estaba trabajando en Barcelona, y como hemos podido ver en Instagram, la diseñadora lucía un sencillo look en negro con un detalle que no ha pasado desapercibido a sus seguidores: los zapatos, que aunque ella misma los había etiquetado en la foto, no había decenas de comentarios preguntando por la marca. Y es que, en esta ocasión, Tamara se ha salido del circuito de compras habitual para descubrirnos Augusta, una firma de calzado española que ya triunfa entre las influencers con más estilo, de Silvia García (Bartabac) a Mirian Pérez (Honey Dressing), Estefanía 'Miss Cavallier', Melissa o Grace Villarreal.

Prácticos, versátiles y con un punto muy romántico, Tamara Falcó ha elegido unas sencillas ‘merceditas’ (o Mary Janes) de charol negro de Augusta The Brand (las suyas son el modelo Emilia Glossy Black, y cuestan 179 euros) que no solo podremos lucir de la mañana a la noche gracias a su tacón cómodo de 2.5 centímetros, sino que, también, quedan ideal con casi cualquier look, desde uno más formal con traje sastre como el de Tamara Falcó para ir a trabajar, hasta uno más sofisticado con vestido para la noche e, incluso, con unos vaqueros y un jersey de punto calentito para un estilismo ‘comfy’ de fin de semana.

¿La mala noticia? Ya se han agotadoen la web de la firma, aunque todavía las puedes encontrar en tiendas multimarca tan cuidadas y apetecibles como Quintussa, otra marca ‘made in Spain’ que necesitas seguir muy de cerca.