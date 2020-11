16 nov 2020

Desde que la pandemia del coronavirus sacudió nuestras vidas, la Reina ha seguido una férrea estrategia de austeridad en la que el reciclaje 'sartorial' se ha convertido en la tónica habitual de sus looks. En casi cuatro meses solo ha estrenado una prenda, y su visita a Toledo junto a don Felipe, donde han inaugurado el nuevo hospital universitario de la ciudad, no iba a ser una nueva excepción. Doña Letizia ha recuperado en esta ocasión uno de sus mejores looks de Felipe Varela que guarda en su fondo de armario, un dos piezas que lució por primera vez en el desifle del Día de la Hispanidad de 2017 y que, hasta ahora, no nos habíamos dado cuenta de que escondía un detalle que une a nuestra Reina con la 'reina de corazones', Isabel Preysler.

Los Reyes, en Toledo para presidir el acto de inauguración del Hospital Universitario https://t.co/abNXbXvxXDpic.twitter.com/EXZy8HGcTO — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 16, 2020

El traje de Varela es, como decíamos, uno de los mejores looks que tiene la Reina del que fuera su diseñador de cabecera, un dos piezas de inspiración ‘new look’ en cheviot gris bordado a mano en hilo, con falda ‘lady’ con detalles en azul y chaqueta entallada con cinturón. Y ese es, precisamente, el detalle que marca la diferencia y que hace que el conjunto sea aún más favorecedor.

Como Isabel Preysler (en este look, en este, en este otro y también en este), nuestra Reina sabe que marcar la cintura consigue un 'efecto adelgazante' inmediato (lo hace también con estos pantalones que comparte con Eva González). Por eso ambas apuestan por lucir sus chaquetas más bonitas con cinturones superpuestos, un truco de estilo que, además de estar de plena tendencia, es súper favorecedor: hace la cintura y el talle más finos, estiliza la silueta y disimula las caderas. De hecho, el complemento estrella de la Reina Letizia este otoño ha sido precisamente un cinturón de Burberry...

En esta ocasión, la Reina Letizia ha combinado su conjunto 'new look' de Varela con sus salones de escote corazón de Magrit en ante azul marino y una cartera de mano de piel en el mismo color de Carolina Herrera.