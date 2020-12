8 dic 2020

Lleva años trabajando en televisión, pero ha sido su paso por 'MasterChef Celebrity' lo que le ha hecho dar el salto a la fama y al éxito. Josie, el periodista y estilista de moda encasillado en el perfil elitista del mundo 'fashion' que no sabía -ni quería saber- nada de cocina, ha llegado a la final del concurso convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por los fans del programa. Su naturalidad, su humor y sus frases ingeniosas han hecho que sea ya uno de los auténticos ganadores de Masterchef Celebrity. Porque Josie parecía interpretar un personaje que ha demostrado ser el reflejo de la realidad de su día a día. Una forma de ser, pensar y vivir de la que ya ha rentabilizado gestos y costumbres, desde la bruma divina que acaba de lanzar con su nombreal pijama que llevó en uno de los programas. Nos lo ha contado todo.

Su paso por el concurso de cocina no solo le ha servido a Josie para aprender sobre un mundo totalmente desconocido para él, también para cambiar la percepción que la audiencia tenía de él: "Yo creo que la gente se creía que era gilipollas, he tenido que llegar al programa para decir: '¡Pues no!'". Opina que todo se debe a los prejuicios que se suele tener sobre la moda: "¿Sabes qué pasa? Que la gente se piensa que los que trabajamos en moda no trabajamos, que estamos en un 'front row' con las gafas de sol puestas y ya está. Nuestro trabajo es mucho más duro de lo que se piensa, hay que estar todo el día divino y bien, estamos siempre trabajando y nunca desconectas. Además, tenemos un reciclaje continuo absoluto, pocas profesiones lo tienen tan inmediato y diario como la moda. Tienes que empaparte de todo, pasado, presente y futuro, todo el rato. Entonces, claro, cuando han descubierto que un periodista de moda es así, que tiene unos referentes históricos con él, porque es mi mochila, la gente ha flipado. Pero es que hay muchos periodistas de moda como yo. O no (risas)".

Y, ¿cómo se pasa de no tener ni idea de cocina a estar en la final de un concurso culinario? Ni el mismo lo sabe. "La cocina... Yo es que no tenía el gusto, he vivido de espaldas a ella, no contaba en mi vida. Mezclar alimentos, poner condimentos, ¿qué es eso? Yo siempre he tenido mi robot que echa vapor y punto. Y he ido a quinientas presentaciones en las que he tenido que canapear. Ahora me he dado cuenta de lo difícil que es cocinar bien y de lo dura que es la hostelería. Es como la moda, pero con peor luz. Es un colapso sensorial porque utilizas el olfato, el gusto, la vista... Te agota y te absorbe", nos cuenta el ya ex concursante de MasterChef Celebrity.

El único secreto es el esfuerzo, la constancia y muchas ganas de aprender. Y aunque parecía que su interés por este mundo era más que nulo, Josie ha demostrado que cuando se quiere se puede. Y que maña tampoco le falta. "He acabado en la final porque hacía nueve fosos al día y estudiando y cocinando muchísimo. Porque sí, allí te enseñan muchas lecciones, pero hay que practicarlas, porque es algo muy manual y es imposible si no. Tienes que tener destreza", afirmó.

Entre fogones, pruebas y delantales, un televisivo como Josie no se salva de la polémica. Flosie, el personaje parodia creado por Florentino Fernández, ha provocado críticas que consideran que es una falta de respeto hacia él, ya que tiene como objetivo mofarse y estereotipar a los homosexuales. Y su éxito reside también en cómo se lo ha tomado. Con humor, gracia y filosofía. "No me he sentido ofendido ni creo que el objetivo sea ofender a ningún colectivo", explicó Josie. El estilista de moda aboga por tomarse las cosas con humor y no cree que Flo debiera pedirle perdón: "Sería ridículo".

Confiesa que entrar en MasterChef ha sido "un acierto, cosas de los astros, la vida me ha llevado ahí". Una oportunidad que, según él mismo ha explicado, lleva esperándole desde hace cinco años: "Me lo propusieron hasta tres veces y tuve que decir que no porque no podía, la grabación era incompatible con mi agenda. Masterchef te exige todo tu tiempo y más".

Y hay que reconocer que su paso no ha sido en vano, porque además de convertirse en un fenómeno de masas, ha aprendido a comer: "Ahora todo lo que cocino me sale muchísimo mejor, mi relación con el robot ha cambiado, de hacer vapores a un mundo...". Tanto es así, que no descarta incluir la cocina en sus futuros proyectos profesionales: "No sé que va a pasar en 2021, tengo tantas cosas ya... Ahora mismo voy a hacer bastante televisión, pero me encantaría. Bueno, imagínate cómo pondría yo un restaurante. ¡Sería lo más! Aparte que yo de relaciones públicas funciono muy bien y me encantaría cocinar para la gente, ponerle la mesa, todo. Hacer todo un estilismo de un restaurante pequeño, porque te juro que me sale muy bien. Si te hago bombones, lloras. No como dulce nunca, jamás, el azúcar no existe en mi vida, pero se me da muy bien hacer repostería, no sé por qué".