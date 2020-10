7 oct 2020

Si ya ha salido con una capa de tafetán de Tot-Hom, que Josie salga en pijama en televisión no nos extraña lo más mínimo. Ya ha quedado claro que es más showman que cocinero y que lo que queremos ver de él en Masterchef son sus maravillosos looks y no sus platos. En este último programa Josie ha cocinado como en su casa, en pijama, con un modelo estampado que nos ha robado el corazón igual que a Jordi, que no dudó en probarse uno también con muy buen resultado, por cierto. Y lo hemos reconocido rápidamente: se trata de un diseño de la firma española Wafflie Wear, con el diseñador Pablo Galán a la cabeza.

Puede que el nombre no te suene a la primera pero este cántabro de familia joyera es uno de los jóvenes prodigios de la moda española y lleva años triunfando primero junto a Ángel Schlesser y después junto a Jorge Vázquez tanto en la firma homónima como en Pertegaz. La misma Naty Abascal le adora y no le faltan motivos. Por eso le animó a crear juntos, hace apenas un año, Wafflie Wear. Sus pijamas se han convertido en todo un éxito de ventas y son ya los favoritos no solo de Naty, obviamente, también de Tamara Falcó y Paula Echevarría. "Compartimos nuestra afición por los estampados, los libros, las culturas, los viajes, los colores... y nuestra pasión por la moda.", ha dicho Naty Abascal sobre sus intereses comunes con Pablo.

La idea de la firma surge, precisamemnte, en un viaje de Naty a la India. Allí se enamoró de estos tejidos estampados y se los trajo a España.Parece que dio con la clave del éxito porque son estos prints tan coloridos y originales los que le dan la seña de identidad y el éxito a la marca. Todos los modelos son unisex y no se quedan solo en simples pijamas, son conjuntos ideales para sacarlos a la calle. Se venden tanto en la web de la marca como en algunos puntos físicos bien elegidos.

Los precios oscilan entre los 80 y los 90 euros, y esta temporada, además de nuevos estampados en los pijamas, han incluido una nueva prenda: camisolas largas para llevar también para estar en casa o como vestido. ¿Una curiosidad? Todos los modelos tienen el nombre de alguno de sus destinos de viaje favoritos como Mykonos -así se llama el modelo que lució en azul y blanco Tamara Falcó-, Comporta, Mauricio, Manila o Bengala.

Nieves Álvarez, Marta Hazas, la modelo Marta Ortiz o el diseñdor Jorge Vázquez son otros de sus clientes V.I.P.