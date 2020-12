10 dic 2020

"La gente pensaba que era gilipollas", declaraba Josie en una entrevista donde nos contraba todo lo que había ganado con su paso por 'MasterChef Celebrity'. Pero no solo eso, el estilista de moda también también ha hablado de cómo será el vestido de Cristina Pedroche y nos ha dado una pequeña pista. Porque Josie, lleva encargándose del controvertido estilismo de la presentadora unos cuantos años.Y, aunque es uno de los secretos mejor guardados y ya sabemos cuáles son las exigenicas de ella, hemos conseguido sacarle algún que otro detalle.

"Si cuento algo del vestido Cristina Pedroche me tira por la ventana", afirmaba entre risas Josie dejando más que claro que no podía decir nada de cómo sería el look. Sin embargo sí que habló de cómo es trabajar con ella comentando que es "un proceso creativo muy complejo que se inicia en enero. Empezamos por un moodboard y partimos de unas bases visuales".

Casi un año para preparar el que es uno de los estilismos más comentados y sin duda, el que más controversia genera. Opiniones aparte, Cristina, Josie y el equipo que hay detrás dedican mucho tiempo con "ideas que van cambiando, el proceso da giros en función de Pedroche misma". Eso sí, "ella este año está mejor que nunca", afirmaba el estilista confirmando que en la última noche del año veremos, probablemente, la mejor versión de Cristina con un vestido que tendrá "algo de este 2020".

Porque Pedroche "es muy estricta" con sus gustos y opiniones y no acepta los consejos de cualquiera. "Por mí sí se deja aconsejar, por ti no", comentó haciendo alarde de la confianza que tienen entre ambos y dejando más que claro que forman un tándem perfecto que le ha llevado a ser la reina de las Campanadas.