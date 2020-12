16 dic 2020

Compartir en google plus

El primer viaje al extranjero de la Reina en la 'era COVID' poco tiene que ver a lo que estábamos acostumbradas. A pesar de que se trata de un viaje de cooperación, generalemente mucho más austero que los de representación que hacen nuestros Reyes cuando visitan a otros mandatarios internacionales, esta vez no ha habido ni el más mínimo resquicio de actividad social ni, mucho menos, citas de gala. Cercanía, trabajo y cordialidad, sí. Menos de 48 horas ha estado doña Letizia en Honduras prestando su apoyo y llevando ayuda humanitaria la país tras el paso de la tormenta Eta y el huracán Iota, y durante este tiempo, su look ha variado muy poco. Eso sí, junto al significativo chaleco rojo de la Agencia de Cooperación Española (y su marcarilla FFP2 'corporativa'), la Reina sí ha introducido algún que otro detalle de tendencia...

A su llegada al país centroamericano comentábamos que su 'uniforme de cooperante' tenía como pieza clave unas rotundas botas Panama Jack, un estilo que triunfó a finales de los '90 y esta temporada vuelven a ser tendencia. Además, unos pantalones pitillo y una camisa blanca completaban un estilismo de trabajo cómodo y muy adecuado. que doña Letizia prácticamente ha clonado en su segunda jornada en Honduras.

Esta vez, sin embargo, ha cambiado su camisa de estilo masculino 'low cost' por una shariana de lino blanco de Carolina Herrera que estrenó el verano de 2019 como parte de un traje; y la ha combinado con unos pantalones verde caqui de Massimo Dutti que, nuevamente, ha llevado por dentro de las botas.

Pero no se dejen engañar por las etiquetas, a pesar de lucir una prenda 'de lujo' en medio de la devastación como esta sahariana de Carolina Herrera, lo cierto es que la Reina ha apostado por la austeridad en Honduras: todas las prendas de su look eran repetidas (y, por tanto, amortizadas) y, además al parecer, a su llegada a San Pedro Sula doña Letizia cambió la suite presidencial que le tenían preparada para alojarse por una habitación estándar (de un hotel de cinco estrellas, eso sí) cuyo precio no llega a los 130 euros por noche.