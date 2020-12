16 dic 2020

No hay semana que no haya noticia de actualidad sobre Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Bueno, casi no hay día sin que se nos sorprenda con alguna novedad. Este miércoles, saltaba una: la expareja pasará las Navidades juntos. Pero que nadie se piense que hay un acercamiento o vea cosas donde no las hay, que ella ya se encargó de dejar más que claro que no hay posibilidad de reconciliación entre ellos.

Desde que pusieron punto y final a su matrimonio, han tratado de que reine la cordialidad y el cariño que se tienen después de un cuarto de siglo de unión. Y esta reunión en la fechas más especiales del año, atienden a eso y a querer que su separación sea lo menos traumática posible para esas dos hijas que tienen en común.

Ha sido Paloma Barrientos quien ha dado la información en 'El programa de Ana Rosa'. Serán los días 24 y 25 los que compartan, atendiendo a que son dos fechas muy familiares y quieren que eso perdure en la memoria de esas dos menores. Una decisión que atiende a la cordialidad que ha reinado entre ellos desde que este verano se conociera que ya no estaban juntos.

Una vez terminados esos dos días festivos, el diestro se desplazará hasta Almería para despedir este 2020 con Ana Soria. ¿Qué menos para poner el punto y final a ese año que tanta felicidad les ha reportado el uno al lado del otro? Y, por supuesto, para iniciar un 2021 en el que su deseo no es otro que afianzar su amor.

Todo esto mientras continuamos a la espera de que se termine de materializar ese acuerdo de divorcio que permita que ambos puedan finiquitar el matrimonio de manera oficial. Una firma que, según las últimas informaciones, estaría condicionada a que consigan llegar a un acuerdo económico que se habría convertido en el escollo a sortear.