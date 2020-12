10 dic 2020

Con el embarazo, Paula Echevarría ha tenido que cambiar algunos de sus productos de su rutina de belleza. Hace unos días enseñaba cuáles estaba utilizando actualmente para las estrías, la grasa localizada y las arrugas. Ahora, ha querido compartir de nuevo uno de sus secretos beauty: un producto que usa para el contorno de ojos y del que habla maravillas. No sabemos si es el embarazo, las nuevas mechas balayage o este nuevo truco, pero lo cierto es que está más joven que nunca.





Paula compartió con sus seguidores su último descubrimiento y explicó por qué lo había incluido en su rutina. "Mis patas de gallo y ojeras están encantadas con él.. bueno, encantada estoy yo porque desaparecen. Lleva Ácido Hialurónico, Cafeína, Bakuchiol, que reduce los signos del envejecimiento, levanta el párpado, trata bolsas y ojeras...", comentó Paula refiriéndose a The Architect, el nuevo tratamiento para el contorno de ojos de Cocunat, una marca de la que la influencer ya se ha declarado fan en varias ocasiones.

Un producto de uso diario que sirve para reducir los signos del envejecimiento, levantar el párpado, tratar bolsas y ojeras y reconstruir la estructura de la piel. "Además, es un tratamiento en DUO que incluye The Lift, un alisador para usar cuando tengas citas importantes con efecto lifting de larga duración y es una pasada! Tensa al momento la piel y las arrugas desaparecen durante más de 8 horas! Tenéis que probarlo! Luego no digáis que no os aviso!".

The Architect cuesta 49,95 euros y aunque parece un precio no delo todo asequible, sí que lo es porque por el precio de un producto te llevas dos. ¡Qué maravilla! Estamos deseando probar el nuevo imprescindble de Paula Echevarría.