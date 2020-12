12 dic 2020

Con el embarazo, Paula Echevarría ha dejado más que claro que los looks cómodos son su preferencia en esta etapa. Sin embargo, ha demostrado que la comodidad no está reñida con el estilo y que se puede ir ideal con un outfit 'comfy' -este look con legins de Primark es una prueba de ello-. Pero además, de entre todos sus últimos looks presumiendo de tripita de embarazada, nos hemos dado cuenta de que hay una prenda que parece gustarle mucho: el vestido de punto. Y aunque este que combinó con un cárdigan largo nos encantó, el nuevo negro que ha llevado es ya nuestro favorito.





VER 9 FOTOS Vestidos de punto para llevar con botas o con deportivas por menos de 30 euros

Paula escogió un vestido de punto de largo midi y corte ajustado de Cool The Sack que cuesta 49,50 euros. Un diseño de manga larga que ya está agotadísimo y que se ajustaba a la perfección a la figura de la actriz. Ella lo combinó con unos mules de tacón combinados de Chanel y un bolso con tachuelas también negro. Sencillo, pero ideal y muy elegante. ¡Nos encanta! Por ello, ya hemos buscado cómo copiarlo en el low cost.

1. Zara

Zara tiene un modelo más para el día a día y muy calentito con el cuello vuelto. Un vestido también midi, ajustado y de manga larga con hombreras marcadas que cuesta 29,95 euros.

2. Mango

Si lo que buscas es un vestido más para ocasiones especiales, pero que también sea cómodo y que siente bien, esta opción de Mango es ideal. Lleva el escote en forma de corazón y cuesta 39,99 euros.

3. Sfera

Por último, en Sfera puedes encontrar un vestido negro de punto digno de pasarela, ya que este modelo tan original es igual que el favorito de Victoria Beckham. ¿Con cuál te quedas?