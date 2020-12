28 dic 2020

A Torito le disgnosticaron una enfermedad crónica letal que le ha hecho pasar momentos muy complicados hace 15 años. Sin embargo, no lo hizo público hasta el pasado verano. En el plató de 'Viva la vida'. Este fin de semana, en el mismo escenario, el colaborador se hundía y recordaba algunas de esas etapas más crueles a las que ha tenido que hacer frente. Sobre todo este 2020 en el que se ha convertido en paciente de riesgo por la pandemia.

"Esta ha sido la última sección del año. Quiero decir una cosa rápida, ¡qué le den por culo al 2020!", comenzaba ese mensaje tras terminar su participación en el programa. "Quiero dar las gracias a la dirección porque hacer una sección de entretenimiento en pandemia es súper difícil, continuaba antes de emocionarse: "Este año ha sido súper complicado para mí".

Torito durante el último 'Viva la vida' de 2020. pinit

"Para los que somos enfermos crónicos ha sido muy difícil, he visto la muerte en cada esquina. Yo soy de los primeros en poderme vacunar, espero que después de las residencias me toque a mí", seguía con ese mensaje de esperanza, antes de sentenciar, mientras se marchaba: "Ha sido un año muy difícil, me cambiaron la medicación y por culpa de eso he engordado mucho. Pero estoy sano y con vosotros, y os quiero un montón".

Porque era precisamente ese cambio de imagen lo que provocaba los comentarios que le llevaron a hacer la confesión en directo en el mes de julio. "Me fui al supermercado como un día cualquiera y de repente no podía respirar. Ese día me convertí en enfermo crónico de una enfermedad letal", explicó en su día.