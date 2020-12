28 dic 2020

Jorge Javier Vázquez se sometía este sábado al polígrafo del 'Deluxe'. Y más allá de todas las respuestas que dio con los cables de Conchita puestos, lo que ha dado para debatir largo y tendido y ha protagonizado titulares, ha sido esa reflexión que hizo sobre Isabel Pantoja y su vida. Sobre cómo no la quiere cerca, ni por asomo.

Y daba la explicación pertinente, porque no es un motivo personal: "Isabel Pantoja vive instalada en la mala energía. No creo que dé mala suerte pero vive instalada en la mala energía y entonces...". Comenzaba, dejando ya sobre la mesa que esa energía que fluye alrededor de la cantante, es algo que no quiere para su vida. Así que, prefiere que su querida Maribel se quede entre los muros de Cantora y ni se le acerque.

"La gente cree que acceder a ella es complicadísimo y es muy difícil, pero hacerse colega de Isabel Pantoja es muy sencillo. Está tan sola que requiere atención las 24 horas al día, y agota. No puedes acceder a su demanda, no hace nada desde que se levanta hasta que se acuesta", criticaba con dureza la vida que lleva una mujer que, a su modo de entender, podría haberlo sido todo en la vida y se ha quedado en una versión descafeinada. "Lo ha hecho mal, podría ser una leyenda viva de este país y disfrutar", zanjaba el tema.

La relación del presentador de Mediaset y de la artista ha pasado, a lo largo de los años, por numerosos baches. Quizás sea esta sinceridad del badalonés lo que nunca ha terminado de gustar a una Isabel que, por el retrato que hacía Vázquez, se ha situado en un pedestal tan alto, que ahora no sabe bajar.