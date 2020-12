30 dic 2020

Para llegar a ser uno de los mejores del mundo, hay que ser muy estricto y disciplinado. Si no, que se lo pregunten a Cristiano Ronaldo. Buena parte del éxito que tiene y que le llevó hace unos días a ser coronado en Dubái como el mejor jugador de lo que llevamos de siglo XXI, es lo organizado que es con su trabajo físico, pero también con la alimentación.

Un tema sobre el que ha hablado en el marco de esa ceremonia, aludiendo a cómo trata de inculcar ese orden a sus hijos. Sobre todo, al mayor de ellos, en el que ve todo lo que se necesita para llegar a la elite, si no fuera porque tiene algunos vicios que a él le gustaría que se quitara. Más que nada, porque estamos hablando de un par de alimentos que él tiene más que prohibidos en su casa.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años"; comenzaba el futbolista portugués hablando de la actitud de quien ha sido siempre su ojito derecho.

"Tiene potencial, es rápido, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", añadía sobre este, demostrando el tremendo orgullo que siente de ser su padre.

Sí, las patatas y los refrescos no son bien recibidos por él en casa- Pero, ¿cuál es el tercer alimento que no puede ni ver porque es enemigo de su estilo de vida saludable? "Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", explica sobre un extremo sobre el que ya se había pronunciado Georgina Rodríguez en las redes sociales con anterioridad.