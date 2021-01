15 ene 2021

Estamos más acostumbradas a verla ganando medallas que concursos… pero vamos a tener que cambiar de idea. Ana Peleteiro, nuestra flamante campeona de triple salto es una de las concursantes del programa de Atresmedia El desafío, un concurso que busca poner al límite a sus participantes con una serie de pruebas tan exigentes que hasta los jueces sufren al verlas. El objetivo es que el concursante que más puntos consiga de los jueces, gracias a la superación de los retos, consiga un premio que pueda donar a una buena causa. Entre los participantes de esta primera edición de El desafío Ana Peleteiro no es la única deportista dispuesta a darlo todo: Gemma Mengual también concursa. ¿Se están llenando nuestros concursos de referentes deportivos femeninos? Pues parece ser que, afortunadamente, sí.

Que los rostros conocidos del deporte hagan cameos en concursos de toda índole es algo común fuera de nuestras fronteras. Serena Williams es una auténtica profesional de todo tipo de contenidos televisivos, incluso realities y concursos en los que el objetivo es aprender a conducir coches de carreras Nascar. En su día hasta la mismísima Nadia Comaneci fue eliminada en el concurso Celebrity Apprentice por un Donald Trump que en aquel momento no era presidente más que de su compañía.

Video: Ana Peleteiro para mujerhoy

De hecho los estadounidenses ya ni enarcan una ceja cuando ven a sus estrellas deportivas favoritas compitiendo en Dance with the stars. Por el plató del veterano concurso de baile han pasado desde tenistas como Monica Selles o Martina Navratilova hasta patinadoras olímpicas como Kristi Yamaguchi o boxeadoras como Laila Ali (sí, la hija de Muhammad Ali).

En nuestro país esa interacción entre televisión y atletas de élite no parece tan fluida, pero disfrutamos como enanos cuando se produce (o es que alguien no se enamoró de Almudena Cid en Masterchef celebrity). No cabe duda de que la presencia de más mujeres deportistas en cualquier tipo de formato televisivo es siempre una buena noticia: se convierten en un referente positivo y nos dejan impresionados con su calidad humana. Estamos deseando ver a Ana Peleteiro compitiendo en El desafío y sufrir con ella, ¡ojala se lleve el oro!