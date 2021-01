20 ene 2021

Tras la pérdida del combo Bertín Osborne - Fabiola Martínez nos despedimos de otra pareja que nos tenía encandilados: la que formaban Ana de Armas y Ben Affleck. Aunque no es la primera vez que se especula con que ya no están juntos en Estados Unidos todos los medios, desde el Harper’s Bazaar a Los Angeles Times dan por buena la noticia de que Ana de Armas y Ben Affleck han roto de forma definitiva… y no muy amistosa. Sus allegados definen su relación como “complicada”. al parecer ha sido la actriz la que ha dicho adiós y aunque no ha habido anuncio oficial por parte de la pareja parece que el actor ha dejado pistas contundentes de que esta decisión no le ha gustado demasiado: ha tirado algunas fotos de la actriz a la basura.

Ben Affleck y Ana de Armas: la pareja que todo el mundo quería que saliera bien

Se conocieron en 2019 cuando les tocó interpretar a una pareja para la película Deep Water. En abril de 2020 ella anunció en su cuenta de Instagram la noticia: estaban juntos. La irrupción de Ana en la vida sentimental de Ben Affleck fue una alegría para todos sus allegados. Su exmujer Jennifer Garner, de la que Affleck se divorció en 2017, incluso declaró que estaba feliz de que la actriz hubiera entrado en la vida del actor porque se le veía feliz.

La pareja vivía junta desde que Ana de Armas vendió su casa a finales de año. pinit

Por su parte la actriz se desvivió por encajar, hablaba a sus amigos de Ben Affleck como “el novio más increíble que había tenido jamás”, conoció a los tres hijos del actor (Violet. Seraphina y Samuel) con los que paseaban los domingos y la actriz vendió su casa para mudarse definitivamente a la del actor… pero la cosa no ha terminado de cuajar y no ha cuajado.

Cómo ha sido la ruptura de Ana de Armas y Ben Affleck

Al parecer ha sido la actriz la que ha dado carpetazo a la relación. Entre los motivos que se barajan para la ruptura los allegados a la pareja que han hablado con los medios estadounidenses hablan de una relación complicada en la que los intereses de la actriz y el actor dejaron de converger.

Video: Ana de Armas y Ben Affleck podrían haber puesto fin a su historia de amor

Ella no quería vivir en Los Angeles y él debe quedarse en la ciudad para ver a sus hijos; ella desea ser madre en un futuro, él ya tiene toda la descendencia que desea… Parece que la diferencia de edad (no olvidemos que se llevan 16 años) les ha jugado una mala pasada y ha hecho que los objetivos vitales de ambos difieran sin encontrar un punto en común.

Sobre cómo se han tomado la ruptura una fuente dijo a People que con calma: aunque ha sido ella la que ha dado un paso adelante el adiós ha sido de mutuo acuerdo. Pero también hay quien especula que el actor está afectado por la ruptura: se había volcado en la relación por completo y quería que funcionara. Su reacción, deshaciéndose de una foto de Ana de Armas de tamaño natural tirándola a la basura parece indicar que está empezando a aceptar que su deseo no va a verse cumplido.