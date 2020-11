30 nov 2020

Compartir en google plus

Hace un par de meses escasos, comenzó a hablarse de ruptura. Era el 'Daily Maily' quien ofrecía la información original de ese punto y final de la relación de Ana de Armas y Ben Affleck. Desde el diario inglés, a principios de octubre y tras un tiempo sin aparecer juntos, situaban esa separación en varias semanas atrás.

Y no estamos en disposición de asegurar que no hubiera un pequeño bache. O, quizás, tan solo han estado ocupados en planes que les había impedido seguir haciendo alarde de su derroche de amor ante los ojos del público general. Porque estos días, ha habido nuevas fotos de ellos dos con esa actitud acaramelada que ya no sorprende a nadie.

La foto que vemos sobre estas líneas es de hace una semana. Este fin de semana, el diario 'ABC' informaba, en primicia, que tras haberse puesto en contacto con el círculo íntimo de la pareja, puede asegurar que las intenciones de Ben y Ana no son otras que casarse. O, al menos, las de él.

El mencionado periódico explica cómo Affleck, dispuesto a formalizar la relación con la mujer que le ha permitido dejar atrás los demonios de un pasado con altibajos. Vamos, que está a punto de arrodillarse ante ella y pedirle matrimonio. Que la boda entre ellos ya no sería un deseo de los más románticos, sino una realidad a la que solo habría que poner una fecha en cuanto él le entregue ese anillo al que ya tendría echado el ojo.

La pareja se conoció durante el rodaje de 'Deep Water' hace un año. Poco después, comenzaban los rumores de un amor que no tardaba en confirmarse gracias a las fotos que ellos mismos compartieron en las redes sociales durante una escapada a la Cuba natal de ella. El confinamiento, que pasaron juntos en la casa de Los Ángeles de De Armas, y esos paseos con los perros, tan solo fueron la confirmación de esa vida tranquila y en pareja que estaban consolidando.