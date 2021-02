10 feb 2021

Cuando todos esperaban que, al cumplir 18 años, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo nos sorprendiese con un perfil público en Instagram en el que pudiésemos seguir sus andanzas personales y profesionales, la joven continúa con el candado echado (y nunca mejor dicho) en cuanto a todos los detalles que rodean su existencia.

Guapa, simpática y con un saber estar delante de las cámaras que otras ‘hijas de’ no han demostrado, la nieta de la duquesa de Alba no ha querido entrar en el juego 2.0., aun sabiendo el gran beneficio económico que eso podría reportarle. Sin embargo, todo se debe a que la única hija del torero y la llamada ‘duquesita’ no tiene intención ninguna en convertirse en un icono de estilo ni en ejemplo de nada, al menos por voluntad propia.

Era el 15 de septiembre de 2018 cuando se celebraba la puesta de largo de Tana en La Pizana, la finca que la duquesa de Alba regaló a su hija tras la boda de esta con el diestro. Una fiesta que marcaba de manera pública la entrada de Tana en la vida social más exclusiva. Pero, aunque la joven derrochó glamour con un vestido rojo de Lorenzo Caprile y no dudó en mostrar la mejor de sus sonrisas a los fotógrafos que allí se encontraban, Tana ya tenía claro que su futuro no era ese. Al contrario que Alba Díaz Martín (hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal) quien se ha convertido en una de las influencers fashion con más proyección de nuestro país, Tana no envidia ni las luces ni las sombras de la vida digital. Aunque la suya se encuentra en las segundas.

Con algo más de 2.000 seguidores y casi 250 publicaciones, el perfil de Tana en Instagram (@tana_rmi) permanece cerrado a cal y canto. En su imagen de perfil, la única a la que se tiene acceso si no eres su seguidor o si ella no te acepta como tal, podemos verla junto a una amiga o familiar sonriendo tan guapa como siempre. ¿Por qué mantener cerrado un perfil que podría atraer dinero, exposición mediática y abrirle algunas puertas de manera profesional?

Quizá sea porque, simple y llanamente, no lo necesita. Tras suspender dos veces Selectividad (algo por lo que sus progenitores no se preocuparon demasiado), Tana realizó un voluntariado en una ONG en África y más tarde comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la universidad San Pablo CEU de Madrid. Unos estudios que compagina actualmente con unas prácticas en la empresa Global Talent Services, vinculada a Universal Music, dedicada a la organización de conciertos y festivales.

Organización que, casualidades de la vida, dirige Narcís Rebollo, el actual marido de Eugenia Martínez de Irujo con el que se casó en una ceremonia en Las Vegas en 2018. Algo que muchos tacharían de ‘enchufe’, pero lo cierto es que no se trata más que de una conexión de quien se mueve en un ambiente familiar y social elevado.

De hecho, Tana formó parte del equipo que acompañó a la cantante María Jiménez a su aparición en el programa ‘El Hormiguero’. Así pues, acostumbrada a que su familia esté en el punto de mira, Tana ha preferido quedarse al otro lado del ruedo.